Вторая неделя «Ролан Гаррос»-2020 получается молодой по составу участников. В третьем круге 20-летний американец Себастьян Корда прошел Педро Мартинеса и стал первым игроком, кто родился в 2000-е и дошел до 1/8 финала французского мэйджора. Вскоре к нему присоединились французский ровесник Уго Гастон и 19-летний итальянец Янник Синнер – они обыграли Стэна Ваврику и Федерико Кориа соответственно.

Корда – сын бывшего чешского теннисиста Петра Корды, который в 1998 году победил на Australian Open. Себастьян выступает за США и ставит целью выиграть как минимум два «Шлема», чтобы превзойти отца. За выход в четвертьфинал он поспорит с кумиром детства – Рафаэлем Надалем. И это милейшая история, в которой замешан даже кот.

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Себастьян Корда Фото: Getty Images

«Я очень хочу с ним сыграть. Он мой кумир. Все, что он делает – идеально. Он невероятный боец, никогда не сдается. На корте я стараюсь быть на него похожим. И я назвал в его честь своего кота. Это объясняет, как сильно я его люблю», – рассказал Корда-младший.

В официальных соцсетях ATP быстро появилось фото, сделанное Петром Кордой. На нем еще маленький Себастьян запечатлен с Рафой – более молодым и более длинноволосым. Мальчик не достает кумиру до плеча, а теперь он выше Надаля на 11 сантиметров. «Как быстро они растут», – подписана публикация.

Надаль отреагировал сдержанно – не стал умиляться или рассказывать, как он польщен. «Это значит, что меня уже очень долго показывают по телевизору, – философски испанец. – Точно так же я в детстве смотрел Сампраса, Агасси, Карлоса Мойю и так далее. Из плохого это означает, что мне 34. И это не самый приятный аспект.

Но вообще я рад это слышать. Я знаю, что он здорово играет. Он молодой и очень мощный парень. Думаю, его ждет потрясающее будущее – но надеюсь, что чуть попозже».

И, наконец, самое главное – да-да, фото кота по имени Рафа будет! Правда, нашлось только от 2013 года – снежный бенгал, восседающий на ноутбуке, уже вошел в почтенный по кошачьим меркам возраст.

И еще – от 2012-го.

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