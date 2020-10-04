Первая сеяная «Ролан Гаррос» Симона Халеп сенсационно покинула турнир в 1/8 финала.
Вторую ракетку мира обыграла 19-летняя Ига Швёнтек из Польши, установив разгромный счет 6:1, 6:2. Победительница один раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. У Халеп – два эйса и три ошибки на подаче. У Симоны не было ни одной возможности взять чужую подачу.
Швёнтек полностью доминировала на корте – у нее 30 активно выигранных мячей против 12 у Халеп.
- У женского «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка – все обладательницы титула уже вылетели.
- До «РГ» Халеп выиграла три турнира подряд. Швёнтек прервала ее рекордную победную серию из 17 матчей.
- На «РГ»-2019 Халеп вынесла Швёнтек со счетом 6:1, 6:0.