Первая сеяная «Ролан Гаррос» Симона Халеп сенсационно покинула турнир в 1/8 финала.

Вторую ракетку мира обыграла 19-летняя Ига Швёнтек из Польши, установив разгромный счет 6:1, 6:2. Победительница один раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. У Халеп – два эйса и три ошибки на подаче. У Симоны не было ни одной возможности взять чужую подачу.

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Швёнтек полностью доминировала на корте – у нее 30 активно выигранных мячей против 12 у Халеп.

  • У женского «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка – все обладательницы титула уже вылетели.
  • До «РГ» Халеп выиграла три турнира подряд. Швёнтек прервала ее рекордную победную серию из 17 матчей.
  • На «РГ»-2019 Халеп вынесла Швёнтек со счетом 6:1, 6:0.

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