Вторую ракетку мира обыграла 19-летняя Ига Швёнтек из Польши, установив разгромный счет 6:1, 6:2. Победительница один раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. У Халеп – два эйса и три ошибки на подаче. У Симоны не было ни одной возможности взять чужую подачу.