На пресс-конференции 1 июля 2019 года Александр Зверев отводил глаза от журналистов и отвечал на вопросы сдавленным голосом. Внутреннее опустошение теннисиста ощущалось почти физически – он только что проиграл чешскому квалифаю Иржи Веселы в первом раунде Уимблдона. Формально вылет шестой ракетки мира стал сенсацией, но сам Зверев воспринял очередной позорный вылет с апатией: «Это был типичный матч «Большого шлема» для меня. Что-то одно идет не так, и постепенно все разваливается. Я не очень уверен в себе. Я проиграл не из-за тенниса, просто на самом деле моя уверенность сейчас ниже плинтуса».

Карьера немца развивалась так стремительно, что к 22 годам от него ждали триумфов на мэйджорах и конкуренции с Рафой Надалем и Новаком Джоковичем. Победы на турнирах серии «Мастерс» в Италии, Канаде, Мадриде и триумф на Итоговом турнире-2018 вознесли планку ожиданий до небес, поэтому внезапное падение в 2019-м стало шоком. Источавший уверенность голубоглазый блондин с внешностью модели вдруг превратился в растерянного тинейджера. В первой половине прошлого сезона Зверев редко добирался на статусных турнирах даже до третьего раунда: он провел по одному матчу в Майами, Барселоне и Риме, по два – в Индиан-Уэллс, Марракеше и Монте-Карло.

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Спад растянулся на полгода и позволил фанатам предположить, что Сашу переоценили – вдруг победы были случайностью, и на самом деле Звереву далеко не только до топ-3, но и до Доминика Тима с Даниилом Медведевым? Эксперты упрекали молодую звезду в отсутствии второй подачи и неприличном количестве двойных ошибок, а сам немец ломал ракетки и огрызался на судей. Некоторые причины затянувшегося кризиса казались очевидными: Зверев не справился с грузом ожиданий и статусом наследника топ-3, расстался с девушкой – теннисисткой Ольгой Шариповой. Зимой и весной 2019-го Саше пришлось справляться без поддержки отца, который серьезно заболел.

Александр Зверев Фото: Getty Images

Другой проблемой стал конфликт с агентом Патрисио Апи, с которым Зверев сотрудничал с 15 лет. Разбирательство дошло до суда – причем до расторжения действующего контракта немец не мог нанять нового менеджера. «История заключается в том, что агент забирает много денег, – объяснил Зверев в мае прошлого года. – Я каждый день уделяю несколько часов обсуждению ситуации по телефону. Это неприятно, так что в последние недели я отвлекся». Со стороны связь между сменой агента и потерей формы не кажется очевидной, но события в личной жизни отвлекали Зверева от турниров и влияли на психологическое состояние. «На протяжении нескольких месяцев ему пришлось совмещать несколько профессий, – проанализировал трудности Саши колумнист The Guardian Алекс Мошакис. – Он был игроком, менеджером, тренером, первым и вторым помощником. Бронировал отели, спорил из-за контрактов, выступал на турнирах, подавал заявки, общался с юристами».

Постепенно спорт отошел для немца на второй план. «Раньше я просыпался, тренировался, занимался в зале и ложился спать, – пожаловался Зверев. – Это делало жизнь очень простой. Я думал только о любимом деле. Теннис – очень изматывающий спорт в плане физики и психологии. Когда занимаешься им, нельзя распыляться на что-то другое. Внезапно у меня возникла куча разных дел помимо матчей. Я выходил на корт, но думал о другом». Кульминацией ужасного отрезка стал матч против Миомира Кецмановича на турнире в Цинциннати, когда Саша допустил 20 двойных. Соперники привыкли к неотразимым подачам 198-сантиметрового немца, но теперь даже его фирменные приемы превратились в слабые стороны.

Выйти из психологической ямы в конце 2019-го помогли позитивное мышление и поддержка близких. Одним из главных людей на том этапе для Зверева стал Роджер Федерер, который впервые приободрил его еще годом раньше после сенсационного вылета от Чон Хёна в пяти сетах третьего раунда Australian Open. Опытный швейцарец подошел к Саше в раздевалке и напомнил, что сам вышел в четвертьфинал мэйджора лишь в 22 года (Звереву тогда было 20). «Мне хотелось поднять ему настроение, – вспомнил Федерер. – Он сидел там и выглядел очень грустным, мне было его жаль». Тот разговор стал началом дружбы, и уже через полтора года Роджеру снова представился шанс спасти юного таланта от уныния.

В августе 2019-го Саша заключил соглашение с агентством Федерера Team8, а в сентябре ветеран преподал немцу пару уроков на Кубке Лэйвера. Представляющий сборную Европы Зверев готовился к тай-брейку решающего матча против Милоша Раонича и получил мощнейший мотивационный заряд от Роджера и Надаля. «Я хочу слышать от тебя «Let’s go!» и «Come on!» после каждого ******* [гребаного] очка, – кричал обычно спокойный и деликатный швейцарец. – Я не хочу видеть никакого негативного дерьма». Позже Зверев подтвердил, что именно Федерер и Надаль вдохновили его на победу: «Эти ребята орали на меня и говорили, как я могу перевернуть неудачный сезон. Без них я бы не справился. Играть перед ними и чувствовать их доверие – это особенное ощущение».

В оставшейся части сезона Зверев действительно сотворил небольшое чудо: дошел до финала шанхайского «Мастерса» и до полуфинала China Open, разнес Надаля на Итоговом турнире и завершил год южноамериканским турне с Федерером. К AO-2020 Саша подошел с новыми силами и показал лучший результат на турнире «Большого шлема» (остановить немца в 1/2 удалось лишь Тиму). Еще раньше он прервал неудачное сотрудничество с Иваном Лендлом, а в новом сезоне на трибуны вернулся Зверев-старший – его присутствие воодушевило сына. «Я заставил себя ни о чем не думать, – раскрыл секрет прогресса Саша. – Никто не давил на меня больше самого себя, но теперь я относился к этому легче. Я собирался играть против соперников и побеждать, если получится».

Еще одним знаком того, что Зверев движется в правильном направлении, стало давшее результат с первых недель решение тренироваться под руководством Давида Феррера. Испанец привнес в подготовку седьмой ракетки мира дисциплину и зарядил профессионализмом. «Я испытываю к нему огромное уважение, – ответил немец на вопрос о новом тренере. – Мы договорились об испытательном сроке, и за это время он показал невероятную организованность. Мы проделали потрясающую работу. Я наслаждался тренировками больше, чем когда-либо за последние несколько лет».

Символично, что именно в год пандемийной неразберихи, когда одни турниры отменили, а другие перенесли, противоречивый Зверев снова стал одним из главных антигероев. В начале лета его раскритиковали за нарушение самоизоляции после участия в закончившемся вспышкой коронавируса Adria Tour – через несколько дней после обещания сесть на карантин немец отправился на вечеринку. Уже несколько месяцев спустя он проводил максимально непохожие матчи на американских кортах: провальное поражение от Энди Маррея на «Мастерсе», уверенные победы над Адриано Маннарино, и Алехандро Давидович-Фокиной на US Open. В четвертьфинале мэйджора Саша отыграл отставание в сет у Борны Чорича, а в полуфинале совершил камбэк в пяти сетах против Пабло Корреньо Бусты. В каждом из матчей Зверев устраивал фестиваль двойных ошибок, впадал в спячку на подаче, но затем включался и показывал игру, благодаря которой стал звездой.

Александр Зверев Фото: Getty Images

Даже обновленный Зверев остался загадкой: в финале против Тима сделал 15 эйсов и 15 двойных, не подал на матч и проиграл три сета подряд при тотальном доминировании в первых двух партиях. Когда Мартина Навратилова разнесла его за пассивную игру в длинных розыгрышах, немец грубо ответил легенде: «Возможно, ей стоит посмотреть на мою статистику против больших ребят и вспомнить, как я побеждал Джоковича в больших матчах и финалах. Иногда важнее находить игру, когда она не идет, чем играть идеально с самого начала. Ее уважают, но для меня ее мнение ничего не значит». Следующий локальный скандал с участием Зверева разразился уже на «Ролан Гаррос»: в матче против Пьер-Южа Эрбера Саша сначала попытался исполнить твинер в необязательной ситуации, затем перелез через сетку, чтобы посмотреть отметку на корте, и получил предупреждение от судьи.

В то же время Зверев неожиданно взвешенно и адекватно высказался по поводу условий на грунтовом мэйджоре, когда другие теннисисты пожаловались на плохую организацию: «Они сделали все, чтобы у «Ролан Гаррос» в этом году был победитель, и заслуживают благодарности. Для нас это бизнес-командировка, мы выступаем на «Шлеме». Мы приехали сюда не ради веселья и не чтобы хорошо провести время. Когда ты побеждаешь, тебе хорошо, но за пределами корта это вовсе необязательно». Такие проявления мудрости лишь усиливают неоднозначное восприятие Саши. С одной стороны, его трудно представить без бурных эмоций и срывов – главные победы он одержал за счет страсти, а не хладнокровия. С другой, немцу все еще недостает стойкости, чтобы оправдать статус главной надежды молодого поколения.

Споры с судьей, перепады настроения и провальные отрезки в проигранном матче против Янника Синнера напомнили, насколько Звереву тяжело сохранять стабильность – даже на протяжении одного турнира он смотрится то лидером рейтинга, то аутсайдером. Позже Саша объяснил, что чувствовал себя ужасно из-за простуды, но оправдание не сработало: журналисты сразу вспомнили, как легкомысленно немец относился к протоколам безопасности из-за коронавируса. Прогресс во второй части сезона-2019 доказал, что 23-летнего теннисиста рано записывать в неудачники, но, возможно, вмешательства Федерера все же не хватило, чтобы превратить талантливого скандалиста и тусовщика в суперзвезду.

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