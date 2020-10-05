Российский теннисист Андрей Рублев в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» переиграл венгра Мартона Фучовича – 6:7(4), 7:5, 6:4, 7:6(3).
Матч продолжался 3 часа 57 минут. Рублев пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. На счету Фучовича восемь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16.
Roland-Garros
Рублев спустя два дня после триумфа в Гамбурге ушел с 0-2 и победил Куэрри
- В 1/4 финала Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в трех сетах переиграл Григора Димитрова из Болгарии.
- До этого года Андрей лишь раз участвовал на «Ролан Гаррос» и тогда не выиграл ни одной встречи.
Roland-Garros
💔 Медведев – худший в топ-10 на грунте. Что не так?
Roland-Garros
Медведев в четвертый раз подряд выбыл в первом круге «Ролан Гаррос»