Российский теннисист Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» – 4:6, 3:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Джоковича 1 эйса, 1 двойная и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

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В личном противостоянии Новак увеличил отрыв – 4-1.

  • В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Пабло Каррено (Испания) – Даниэль Альтмайер (Германия).
  • Единственный раз Новак выигрывал «Ролан Гаррос» в 2016 году.

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