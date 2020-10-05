Российский теннисист Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» – 4:6, 3:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Джоковича 1 эйса, 1 двойная и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.