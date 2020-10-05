Российский теннисист Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» – 4:6, 3:6, 3:6.

Во время первого сета Джокович нечаянно попал мячом в судью. Новак неудачно сыграл на подаче, а мяч, отскочив от обода ракетки, угодил арбитру в лицо.

Roland-Garros
💔 Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом раунде «РГ»
ЧАС НАЗАД

Поскольку инцидент произошел в игровом эпизоде сербский теннисист избежал санкций.

  • Ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open за удар мячом в линейную судью в неигровом эпизоде.
  • В четвертьфинале «РГ» Новак сразится с победителем пары Пабло Каррено (Испания) – Даниэль Альтмайер (Германия).

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