Как лучше всего провести будний октябрьский вечер? За прислушиванием нового подкаста Eurosport.ru – на очереди восьмой день «Ролан Гаррос». Станет ли победитель Зверева Янник Синнер достойным соперником/сменщиком Рафаэля Надаля? Как в итоге повлияли на теннисистов 5 месяцев карантина? Это и много и другое в новом выпуске «Хард и Грунт».

Прослушать подкаст можно на платформе SoundCloud – просто кликни на ссылку и получи мощный заряд из новых знаний и позитива.

Roland-Garros
«Это везение!» Рублев дал милейшее интервью Весниной после выхода в четвертьфинал
ЧЕРЕЗ 18 МИНУТ
  • Подкасты про снукер, футбол и многое другое в ВК.

За карьеру Зверева взялся Федерер. Почему же Саша все еще далек от топ-3?

Roland-Garros
Джокович в матче с Хачановым снова попал мячом в судью
ЧЕРЕЗ 17 МИНУТ
Roland-Garros
💔 Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом раунде «РГ»
ЧАС НАЗАД