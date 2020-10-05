Как лучше всего провести будний октябрьский вечер? За прислушиванием нового подкаста Eurosport.ru – на очереди восьмой день «Ролан Гаррос». Станет ли победитель Зверева Янник Синнер достойным соперником/сменщиком Рафаэля Надаля? Как в итоге повлияли на теннисистов 5 месяцев карантина? Это и много и другое в новом выпуске «Хард и Грунт».