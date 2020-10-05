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Roland-Garros Джокович в матче с Хачановым снова попал мячом в судью 3 ЧАСА НАЗАД

Андрей Рублев заставил серьезно поволноваться в матче против обидчика Даниила Медведева Мартона Фучовича. Венгр был близок к тому, чтобы еще раз огорчить болельщиков из России – сделал брейк в первом же гейме встречи, забрал стартовый сет на тай-брейке, а затем повел 5:2 во втором.

К счастью, Андрей дважды взял подачу Фучовича, сравняв счет по сетам. В третьей партии соперники брейковали по очереди – лучше это сделал Рублев. А в четвертом сете русский теннисист показал, что тоже знает толк в тай-брейках – 6:7(4), 7:5, 6:4, 7:6(3). Теперь Рублев сразится за полуфинал со Стефаносом Циципасом.

Рублев проиграл первый сет, собрался и прорвался в четвертьфинал сквозь Фучовича

Перед Кареном Хачановым стояла почти невыполнимая задача – пройти находящегося в идеальной форме Новака Джоковича. Увы, не получилось. Новак много укорачивал, заставляя Карена двигаться по всему корту, хотя половину таких ударов отправил в сетку. Но и удачных ударов сербу хватило.

Хачанову можно утешиться тем, что он забрал у Ноле 10 геймов – 6:4, 6:3, 6:3. В предыдущих трех раундах серб отдавал соперникам по 5.

Хачанов и Джокович выдали космический по уровню матч, но класс Новака был выше

Топы

Рафаэль Надаль позволил сопернику по четвертому раунду еще меньше, чем в третьем. Разве что баранку не повесил – 6:1, 6:1, 6:2.

Разминочная тренировка Надаля, которая формально считается матчем четвертого раунда

Возможно, американец Себастьян Корда просто был слишком рад встретить кумира, чтобы сосредоточиться на игре. Собственно, полученный от Рафы автограф и стал его главным достижением.

Разумеется, такому поведению американца больше всех негодовал самый правильный теннисист мира Ник Кирьос.

«Возможно, поэтому он был уничтожен», – съехидничал австралиец.

Главный конкурент испанца по нижней половине сетки Доминик Тим реально заставил поволноваться. В матче с Уго Гастоном Принц грунта не без труда забрал два грунта, а потом молодой француз подумал: «Зря я что ли грохнул Вавринку в предыдущей игре?!» – и пошел на новую сенсацию. Было близко, но при счете 4:3 в решающей партии Тим исхитрился взять подачу Гастона, в последнем гейме отыграл брейк-пойнт и с двух попыток реализовал матчбол.

Тим спокойно повел 2-0 по сетам, а потом едва не вылетел с «Ролан Гаррос»

Стефанос Циципас за право сразится с Рублевым расправился с болгарином Григором Димитровым – 6:3, 7:6(9), 6:2.

В матче против Хачанова Джокович снова (пусть и еще случайнее) запулил мячом в арбитра. В четвертьфинале его ждет еще более сложный флэшбек: снова Пабло Каррено Буста, в матче с которым на US Open и произошел тот самый инцидент. Испанец в четвертом раунде переиграл Даниэля Альтмайера – 6:2, 7:5, 6:2.

Сенсация

Финалист недавнего US Open Александр Зверев в противостоянии с 19-летнем итальянцем Янником Синнером забрал всего один сет – 3:6, 3:6, 6:4, 3:6. Зверев не воспользовался слабой подачей неопытного соперника, зато дал разгуляться на приеме – Синнер заработал 6 брейк-пойнтов, из которых Саша отыграл всего один. По виннерам у юниора тоже крупное превосходство – 39-20.

19-летним дорогу: вслед за Швёнтек сенсацию сотворил Синнер, грохнувший Зверева

Теперь сенсационного Синнера ждет главное испытание в мире спорта – Рафаэль Надаль на парижском грунте.

Женщины

Топы

Элина Свитолина набрала форму в тяжелых матчах с Варварой Грачевой и Екатериной Александровой, поэтому против хозяйки корта Каролин Гарсии показала теннис высшей пробы – 6:1, 6:3. Француженка так испугалась, что почти не подавала (41% очков на первой подачи против 77% у украинки) и была рада отмучиться всего за час 4 минуты. В четвертьфинале Элину ждет аргентинка с украинскими корнями Надя Подороска.

Неожиданностью стал вылет 5-й ракетки турнира Кики Бертенс, которая в двух сетах слила Мартине Тревисиан – 4:6, 4:6. До «Ролан Гаррос»-2020 у итальянки было лишь одно попадание в основную сетку мэйджоров и 0 в графе выигранных матчей. А теперь четвертьфинал.

В первом сете Мартина быстро повела 5:1, после чего бельгийка собралась сделала два обратных брейка и… тут же снова слила подачу. Схожий сценарий был у второй партии, разве что тут Бертенс и Тревисиан по очереди забирали подачи друг друга, а при счете 4:6 Кики внезапно обнаружила, что права на третий обратный брейк у нее нет. Теперь Тревисиан ждет четвертьфинал против автора главной сенсации раунда (об этом ниже).

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова приблизилась к лучшему результату на «Ролан Гаррос». В 2012-м она дошла до полуфинала и больше не проходила даже четвертый раунд. До этого октября. Чжэн Шуай была бита в двух сетах – 6:2, 6:4. За полуфинал чешка сразится с Лаурой Зигемунд, победившей Паулу Бадосу (7:5, 6:2).

Чемпионка Australian Open София Кенин обновила и лучший результат в Париже (как в Мельбурне и Нью-Йорке). Матч против Фионы Ферро растянулся на три сета, но ни в одном борьбы не было – 1:6, 6:2, 6:2.

Сенсации

Симона Халеп великолепно проводила грунтовую часть сезона и считалась фавориткой Парижа, но… это же женский теннис. Забавно, насколько зеркальным получился ее путь в сравнении с прошлогодним «Ролан Гаррос». Тогда румынка меньше чем за 50 минут размотала 18-летнюю Игу Швёнтек (6:1, 6:0), но следом сгорела Аманде Анисимовой (2:4, 4:6).

Спустя полтора года Халеп жестоко отмстила американке, снова отдав лишь гейм (6:0, 6:1), а через два дня вышла на набравшуюся опыта и сил польку. Что-то пошло не так уже с первых геймов: Швёнтек легко выигрывала очки как на подаче, так и на приеме, стреляла виннер за виннером (30 по итогам игры). Последний шанс Симоны вернуться в игру был при счете 0:2 во втором сете, когда она отыграла четыре брейк-пойнта и взяла гейм. Но на следующей подаче ей пришлось столкнуться уже с шестью брейк-пойнтам, что оказалось слишком даже для двукратной чемпионки «Шлемов».

Что случилось с Халеп в матче с 19-летней полькой? Подробности тут

6:1, 6:2 – 6:1, 6:4 – 6:3, 6:2 – 6:1, 6:2 – это путь Швёнтек в четвертьфинал. Можно ли ее теперь считать фавориткой «РГ»? Сказать сложно, но в фан-клуб Иги вступили Энди Маррей и Наоми Осака.

Roland-Garros 💔 Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом раунде «РГ» 5 ЧАСОВ НАЗАД