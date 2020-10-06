Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал инцидент, произошедший в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против Карена Хачанова – серб снова попал мячом в одного из судей, но в этот раз во время игрового эпизода.

«Боже, это было неприятное дежавю. Сейчас я пытаюсь найти судью и узнать, все ли в порядке, потому что я видел у него небольшой синяк и покраснение в том месте, куда попал мяч. Надеюсь, с ним все хорошо. Он повел себя как сильный и смелый человек.

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Разумеется, из-за случившегося в Нью-Йорке из этого раздуют историю. На за 15 лет моей карьеры такое случалось со мной и с другими игроками. Я часто видел, как мяч отскакивает от ракетки и обода, попадает в болельщиков или судей. Но. конечно, ситуация очень неловкая», – цитирует 33-летнего Джоковича Yahoo.

На US Open из-за попадания в линейную судью Джокович был дисквалифицирован – он отбросил мяч в сторону арбитра между розыгрышами.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Новак снова сыграет с Пабло Каррено Бустой.

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