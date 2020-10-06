131-я ракетка мира – первая теннисистка в Открытой эре, дошедшая из квалификации до полуфинала «Ролан Гаррос». Надя – первая аргентинка в 1/2 Открытого чемпионата Франции с 2004 года, когда на этой стадии играла Паола Соарес. Тот турнир выиграла Анастасия Мыскина, переигравшая в российском финале Елену Дементьеву.