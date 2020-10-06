23-летняя теннисистка из Аргентины Надя Подороска сенсационно пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», переиграв в матче 1/4 пятую ракетку планеты Элину Свитолину – 6:2, 6:4.
131-я ракетка мира – первая теннисистка в Открытой эре, дошедшая из квалификации до полуфинала «Ролан Гаррос». Надя – первая аргентинка в 1/2 Открытого чемпионата Франции с 2004 года, когда на этой стадии играла Паола Соарес. Тот турнир выиграла Анастасия Мыскина, переигравшая в российском финале Елену Дементьеву.
- За место в финале Подороска сыграет либо с Мартиной Тревисан из Италии, либо с Игой Швёнтек из Польши.
- Если в 1/2 пробьется Тревисан, тогда впервые в истории в финал выйдет участница квалификации.
- Подороска, начавшая сезон 255-й ракеткой мира, по итогам «РГ» войдет в топ-50 и станет минимум 48-й.