23-летняя теннисистка из Аргентины Надя Подороска сенсационно пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», переиграв в матче 1/4 пятую ракетку планеты Элину Свитолину – 6:2, 6:4.

131-я ракетка мира – первая теннисистка в Открытой эре, дошедшая из квалификации до полуфинала «Ролан Гаррос». Надя – первая аргентинка в 1/2 Открытого чемпионата Франции с 2004 года, когда на этой стадии играла Паола Соарес. Тот турнир выиграла Анастасия Мыскина, переигравшая в российском финале Елену Дементьеву.

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  • За место в финале Подороска сыграет либо с Мартиной Тревисан из Италии, либо с Игой Швёнтек из Польши.
  • Если в 1/2 пробьется Тревисан, тогда впервые в истории в финал выйдет участница квалификации.
  • Подороска, начавшая сезон 255-й ракеткой мира, по итогам «РГ» войдет в топ-50 и станет минимум 48-й.

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