В комнату Мартины забежала ее любимая собачонка Тимми и принесла ошейник. Девушка перевела на нее взгляд, но сил подняться с кровати не было – вместо этого она закрыла глаза и вспомнила, как дурачилась с мопсом на лужайке возле дома и теннисном корте, куда часто ее брала. Все это казалось таким далеким и нереальным, хотя путь от уверенной в себе спортсменки до чувства никчемности и апатии занял всего полгода. Из цветущей юной девушки Тревисан превратилась в ходячий скелет с нулевой любовью к жизни.

«Я не хотела никого видеть. В тот момент голову сверлила только мысль о том, чтобы превратиться в бабочку, с которой я ассоциировала себя с детства, и улететь. Все казалось таким потерянным и запущенным, без малейшего шанса выкарабкаться», – вспоминает страшные дни Мартина. Борьба с глубокой депрессией заняла пять лет, и сегодня итальянка особенно остро чувствует результаты упорной работы.

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Мартина Тревисан в матче против сборной России на Кубке Федераций-2019 Фото: Getty Images

В Париже сейчас стоит ужасная погода: сыро, ветрено, постоянно моросит дождь. Еще и ковид ежедневно ставит рекорды по новым зараженным. Лучше всех разгонять тучи на «Ролан Гаррос» получается у Тревисан. И это касается не только ее уникальных результатов – до этого турнира Мартина не выиграла ни одного матча в основной сетке мэйджоров, а теперь добралась до четвертьфинала. На турнире она стартовала со 159-й строчки и уже заработала 280 тысяч евро.

Главное оружие итальянки – ее полная жизни и оптимизма улыбка. Она не сходит с ее лица даже при подаче, а стон во время удара такой проникновенный, что мурашки бегут по коже. В этом рыке смешались пережитая боль и неуемное желание жить и преодолевать себя.

Тревисан распустила крылья очень рано – в 15 лет талантливая итальянка пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона в парном разряде и вспорхнула на 694-е место в одиночке. Спустя месяц у ее отца выявили дегенеративное заболевание, и в полной гармонии и счастья семье наступил разлом. Папа Мартины (в молодости он играл в футбол на уровне команд итальянских Серии В и С) постепенно увядал, а мама ушла к другому мужчине.

Мама тренировала Мартину с четырех лет и оказывала на дочь огромное давление. Никаких тусовок с подружками, красивых нарядов и свободного времени. Это сильно напрягало девушку, но она не смела возразить маме – к тому же она сама видела, на какой высокий уровень взлетела в 15 лет. Предательство мамы спровоцировало переворот в сознании Тревисан. «Я не могла понять, почему мама бросила папу, и ее ничего не остановило. Почему тогда я должна ее слушать и подчиняться?» – неокрепшая психика Мартины дала сбой.

История Тревисан похожа на множество других, в которых родители тренируют собственных детей. Папа Дженнифер Каприати заставлял дочь играть травмированной, что привело к срыву – американка подсела на алкоголь и наркотики, воровала в магазинах. Папа Елены Докич плевал ей в лицо и бил ботинком по голове, а отец Мирьяны Лючич грозил расправой после того, как дочь от него сбежала.

В случае с Мартиной спусковым механизмом послужило предательство мамы. Назло ей девушка объявила бойкот своему телу. «Я ненавидела свои накаченные мышцы и образ жизни. На тренировках умышленно била в сетку, а мой рацион питания составляли 30 граммов хлопьев, а вечером – фрукт. Мама испугалась, приносила мне персики, умоляла покушать, но обратной дороги уже не было», – призналась теннисистка в эссе для The Players’ Tribune.

Мартина Тревисан после победы над Кики Бертенс на «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Спустя полгода таких истязаний Тревисан весила 40 кг при росте 160 кг и с трудом вставала с постели. Девушка превратилась с анорексичку с суицидальными наклонностями. «Я всерьез считала, что только если исчезну, то заставлю людей по-настоящему меня увидеть», – потеряла себя Мартина. Мысли так перемешались в голове, что речь шла уже не о мести маме, а сохранении жизни, поэтому она легла в клинику. Итальянка три месяца училась заново любить себя и свое тело, правильно кушать, прощать причинивших ей боль людей и идти вперед.

Возвращение на корт произошло бессознательно. Уже без мамы и с чистыми мыслями – теннис больше не казался обузой. Левша из Флоренции несколько лет набирала форму и часто травмировалась из-за той ужасной встряски, что пережило ее тело. Сначала Тревизан играла, чтобы хоть немного заработать, но с 2017-го регулярно участвует в турнирах «Большого шлема». Дорога от полного исцеления к выходу на новый уровень заняла еще пять лет.

Итальянка регулярно работает над собой, потому что опасается отката – состояния, когда плохие мысли снова возвращаются. Поэтому она постоянно на связи с известным спортивным психологом Лоренцо Бельтраме (он работает с Йоханной Контой и другими спортсменами). Ментор заставляет Мартину ежедневно записывать мысли и чувства, что помогает теннисистке лучше понимать себя и совершенствоваться. «Ментально она всегда была львицей, – убежден тренер итальянки Маттео Катарси. – Ей всего лишь нужно было время собрать лучшие навыки воедино».

Тревизан признается, что ей в директ часто пишут люди, страдающие анорексией, и Мартина помогает им советами. Главный из них заключается в умении прощать и никогда не сдаваться. Она давно не держит зла на маму, а негативное прошлое воспринимает как часть жизни, сделавший ее сильнее.

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