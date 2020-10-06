«Ролан Гаррос»-2020 близится к решающим матчам, а что это значит? А это значит, что пришло самое время послушать очередной выпуск подкаста «Хард и грунт».

На этот раз Максим Янчевский и Вадим Кольцов обсудили следующие темы:

Roland-Garros
Рублев против Циципаса, Новак против Каррено. Программа 11-го дня «РГ»
ЧЕРЕЗ МИНУТУ
  • были ли у Хачанова шансы против Джоковича?
  • Какой компонент игры Хачанова нуждается в улучшении?
  • Откуда Альтмайер знает русский? Сколько русскоговорящих в туре?
  • И многое другое.

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