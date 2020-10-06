«Ролан Гаррос»-2020 близится к решающим матчам, а что это значит? А это значит, что пришло самое время послушать очередной выпуск подкаста «Хард и грунт».
На этот раз Максим Янчевский и Вадим Кольцов обсудили следующие темы:
Roland-Garros
Рублев против Циципаса, Новак против Каррено. Программа 11-го дня «РГ»
- были ли у Хачанова шансы против Джоковича?
- Какой компонент игры Хачанова нуждается в улучшении?
- Откуда Альтмайер знает русский? Сколько русскоговорящих в туре?
- И многое другое.
Прослушать подкаст можно на платформе SoundCloud – просто кликни на ссылку и получи мощный заряд из новых знаний и позитива.
Также у нас есть подкаст в Яндекс.Музыке. Срочно подписывайтесь на него:
- Подкасты про снукер, футбол и многое другое в ВК.
Roland-Garros
Highlights | Diego Schwartzman - Dominic Thiem
Roland-Garros
Победить анорексию и выйти в 1/4 «РГ». Страдания из-за предательства мамы