Матч продолжался 1 час и 55 минут. На старте игры Рублев вел с брейком и подавал на победу в партии при 5:4, но уступил три гейма подряд, а вместе с ними и сет. В дальнейшем Циципас нащупал агрессивный и почти безошибочный теннис, на который у Андрея не нашлось контрответа.