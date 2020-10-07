Российский теннисист Андрей Рублев не пробился в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 он в трех сетах проиграл Стефаносу Циципасу из Греции – 5:7, 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час и 55 минут. На старте игры Рублев вел с брейком и подавал на победу в партии при 5:4, но уступил три гейма подряд, а вместе с ними и сет. В дальнейшем Циципас нащупал агрессивный и почти безошибочный теннис, на который у Андрея не нашлось контрответа.

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Джокович выбил Хачанова, Рублев в четвертьфинале. Итоги четвертого круга «Ролан Гаррос»
ВЧЕРА В 22:10
  • В полуфинале Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Пабло Каррено.
  • Рублев показал на «Ролан Гаррос»-2020 лучший результат в карьере.
  • По итогам турнира Андрей гарантированно поднимется в топ-10 мирового рейтинга.

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