В первом круге «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас проигрывал 0-2 по сетам Хауме Мунару, а спустя неделю в трех партиях выбил Андрея Рублева и прыгнул в первый для себя полуфинал французского мэйджора. Это значит, что как минимум в еще одном матче грек будет красоваться в маске имени себя – как и его команда.

Впервые теннисные зрители увидели маску с карикатурным изображением Циципаса в том самом первом круге – в ней на трибунах восседал отец Стефаноса.

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Позже на одной из пресс-конференций в маске с Циципасом появилась Онс Жабер – и тоже привлекла внимание журналистов. Теннисистка сказала, что получила маску лично от Стефаноса, и сперва он не поверил, что она действительно будет ее носить.

«Я сидел в кафе в Нью-Йорке, и друг показал мне маски с моим изображением. Я ничего не знал о них раньше, но они мне очень понравились. Я купил около тридцати штук – кажется, там три варианта картинки. Маски я раздал команде, так что мы теперь организованные.

Есть маски и с другими теннисистами, так что я такой не один. Художница ведет инстаграм, и я хочу с ней пообщаться – мне понравилась и идея, и сами маски», – рассказал Циципас историю появления масок у команды.

Eurosport.ru связался с художницей раньше Стефаноса – она живет в Гонконге и представилась как Кэт: ник в инстаграме – colacatlee, на аккаунт (небольшой, в 1715 фолловеров) подписан Новак Джокович.

– Как ты узнала, что Циципас купил твои маски? Как и все, во время «Ролан Гаррос», или раньше?

– Я не знала, что именно он купил мои маски. Узнала, как и все – когда увидела в маске с моим дизайном его папу, сидящего в боксе «Ролан Гаррос». Разумеется, я была удивлена, сначала даже шокирована!

– Как у тебя появилась идея открыть магазин с теннисной атрибутикой?

– Когда я начала рисовать арты с теннисистами, все мои друзья сказали, что это здорово, очень мило, и они хотят, чтобы я сделала им футболки с этими рисунками. Тогда я выставила работы на сайте для художников, и изначально не была нацелена на продажу моих теннисных фан-артов.

Но затем увидела, как другой художник разместил свое творчество на Redbubble – с помощью этого сайта можно пускать арты на продажу. Я зарегистрировалась и тоже выложила там свои работы. И я продолжу рисовать, даже если у меня не будет больших продаж – я же не знаменитость.

– А кто твой любимый теннисист?

– Роджер, конечно. Но после того, как я узнала, что Стефанос любит и ценит искусство, положение Роджера в моем сердце находится под угрозой, ха-ха.

Стефанос Циципас Фото: Getty Images

Я тоже могу заказать маски? А где?

Да – не только маски и не только с Циципасом. В магазине Кэт – маски, футболки, свитшоты, магниты, чехлы для телефонов, термокружки и даже шторки для ванной комнаты. Она нарисовала почти всех топовых теннисистов и теннисисток, действующих и бывших. В том числе и русских – есть арты с изображением Даниила Медведева, Карена Хачанова, Марата Сафина и Марии Шараповой.

Ну, а это – по горячим следам: «Стефанос с мини-Стефаносом с мини-Стефаносом с мини-Стефаносом…»

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