«Ролан Гаррос»-2020 становится все горячее и горячее – впереди матчи, которые решат все. Чтобы лучше вникнуть во все детали происходящего в Париже, рекомендуем послушать юбилейный, 10-й выпуск теннисного подкаста «Хард и грунт», который на этот раз провели Кирилл Дышловой и Вадим Кольцов.

Наши эксперты обсудили следующие темы:

Roland-Garros
Женщины сыграют 2 полуфинала. Программа 12-го дня «РГ»
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  • бешеный матч Доминика Тима и Диего Шварцмана;
  • тай-брейк в пятом сете – лотерея?
  • Сколько должен длиться матч?
  • Ретроградные болельщики и мораль в теннисе.

Прослушать подкаст можно на платформе SoundCloud – просто кликни на ссылку и получи мощный заряд из новых знаний и позитива.

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