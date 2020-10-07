«Ролан Гаррос»-2020 становится все горячее и горячее – впереди матчи, которые решат все. Чтобы лучше вникнуть во все детали происходящего в Париже, рекомендуем послушать юбилейный, 10-й выпуск теннисного подкаста «Хард и грунт», который на этот раз провели Кирилл Дышловой и Вадим Кольцов.