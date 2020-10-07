«Ролан Гаррос»-2020 становится все горячее и горячее – впереди матчи, которые решат все. Чтобы лучше вникнуть во все детали происходящего в Париже, рекомендуем послушать юбилейный, 10-й выпуск теннисного подкаста «Хард и грунт», который на этот раз провели Кирилл Дышловой и Вадим Кольцов.
Наши эксперты обсудили следующие темы:
Roland-Garros
Женщины сыграют 2 полуфинала. Программа 12-го дня «РГ»
- бешеный матч Доминика Тима и Диего Шварцмана;
- тай-брейк в пятом сете – лотерея?
- Сколько должен длиться матч?
- Ретроградные болельщики и мораль в теннисе.
Прослушать подкаст можно на платформе SoundCloud – просто кликни на ссылку и получи мощный заряд из новых знаний и позитива.
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