Мужчины

Последний россиянин на турнире Андрей Рублев не смог преодолеть сопротивление шестой ракетки мира Стефаноса Циципаса. Андрей подавал на сет в первом сете, но не справился и поплыл.

Roland-Garros Бойня Тима и Шварцмана и другие темы в свежем подкасте «Хард и грунт» 14 МИНУТ НАЗАД

Рублев не подал на сет, расклеился и разгромно проиграл Циципасу

Диего Шварцман и Доминик Тим устроили триллер – некоторые даже назвали их поединок лучшим в истории тенниса. Дальше по итогам пятисетовой бойни прошел Шварцман.

Шварцман и Тим выдали невероятный матч – рубились 5 часов

Итальянец Янник Синнер (предсказуемо) спасовал перед Королем грунта Рафой Надалем – 6:7, 4:6, 1:6. Из 100 матчей на «Ролан Гаррос» Надаль выиграл 98 – сумасшедшая статистика.

Синнер вел с брейком в первом и втором сетах, но сгорел Надалю 0-3

Первая ракетка мира Новак Джокович отдал первый сет испанцу Пабло Каррено, но затем взял себя в руки и выиграл поединок. В полуфинале Новак сыграет с Циципасом, Надаль – со Шварцманом.

Джокович вдруг проиграл Каррено сет, но красиво исправился

Женщины

Главная сенсация женской сетки турнира – аргентинка Надя Подороска, которая начала путь на этом «РГ» с квалификации, – расправилась в двух сетах с одной из лучших теннисисток мира Элиной Свитолиной. Напомним, Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA, Подороска – 131-е.

Как Свитолина умудрилась проиграть 131-й ракетке? Ответ здесь

19-летняя представительница Польши Ига Швёнтек впервые сыграла в четвертьфинале «Большого шлема», но максимально уверенно прошла итальянку Мартину Тревисан – еще одну девушку, которая, как и Подороска, стартовала на этом «РГ» с квалификации.

19-летняя Швёнтек дебютировала в 1/2 «Шлема». Она проиграла лишь 20 геймов

В полуфинале Швёнтек встретится с Подороской. София Кенин, победившая соотечественницу Даниэль Коллинс (6:4, 4:6, 6:0), встретится с Петрой Квитовой – чешка в четвертьфинале расправилась с немкой Лаурой Зигемунд.

КТО ВЫИГРАЕТ «РГ» У ЖЕНЩИН? Петра Квитова София Кенин Надя Подороска Ига Швёнтек

Другие материалы про «Ролан Гаррос»:

Roland-Garros Джокович вдруг проиграл Каррено сет, но красиво исправился 41 МИНУТУ НАЗАД