Посетители кафешки в Аликанте живо и шумно обсуждали столкновения в Каталонии между полицией и сторонниками независимости региона от Мадрида. В углу заведения безучастно сидела девушка и косилась на свою загипсованную ногу. С 16 лет, момента дебюта во взрослом туре WTA, она боролась за финансовую независимость, но проклятые травмы постоянно все портили. В переломный для себя октябрь 2017-го Надя Подороска получила очередную травму, рассталась с тренером и оказалась на дне.

Отец-фармацевт уговаривал дочь вернуться из Испании в Росарио (из этого города родом Лионель Месси) и помогать ему с семейным бизнесом, но теннисистка дала себе еще один шанс. Спустя три года Надя чувствует себя человеком, сорвавшим джек-пот. Она начала 2020-й на 255-й строчке рейтинга, установила за прошедшее время несколько рекордов и ворвалась в топ-50. Аргентинка стала третьей теннисисткой в истории, вышедшей в полуфинал турнира «Большого шлема» из квалификации, и первой на «Ролан Гаррос». До нее последней это делала Александра Стивенсон на Уимблдоне-1999.

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Надя Подороска после победы над Барборой Крейчиковой на «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

«Я чувствую себя, словно во сне, и не хочу просыпаться! – сияла Надя после победы в четвертьфинале над Элиной Свитолиной. – Проходы в следующий раунд дарят эйфорию, а призовые – чувство безопасности. Наконец-то у меня теперь хоть какое-то время не будет болеть голова о том, как заплатить тренеру и другим членам команды». Благодаря мощной серии побед Подороска заработала в Париже полмиллиона долларов, тогда как за всю предшествующую карьеру – только 300 тысяч.

Толчком в развитии теннисистка, у которой даже нет фотографии на профиле WTA, считает переезд в Испанию три года назад. В родном Росарио Подороска испытывала недостаток игровой практики из-за малого количества женских турниров и плохого качества кортов. Первый год в другой стране она жила у подруг, ночевала в хостелах, а иногда и в тренировочном комплексе в Аликанте. Девушка также подрабатывала судейством на региональных турнирах и спаррингами.

У Нади схожая история с Новаком Джоковичем – оба в начале карьер не выдерживали ритм продолжительных матчей и сильно уставали. Выяснилось, что это происходило из-за непереносимости глютена. «Я максималист по натуре. Даже опускаясь в рейтинге до уровня пятой сотни, ставила перед собой цель стать первой ракеткой мира. Неправильное питание и чрезмерные нагрузки приводили к травмам, но я нашла хорошего диетолога, который помог решить проблему», – призналась Подороска.

На «Ролан Гаррос» с учетом квалификации Надя провела уже восемь победных матчей и чувствует себя свежей. Осенью аргентинка набрала бешеную форму – она проиграла лишь три встречи из последних 20. Выстрелить теннисистке помог ковидный локдаун. Подороска нажала на тренировки, набрала мышечную массу и прокачала слабые стороны. Ее тренер ввел в процесс подготовки элементы бокса и джиу-джитсу, что позволило улучшить маневренность и подход к мячу. Работает спортсменка и над психологической устойчивостью – гармонию и спокойствие ей приносит дзен-буддизм.

Позитивом спортсменку зарядила февральская встреча с кумиром детства, легендой аргентинского тенниса Габриэлой Сабатини. Девушка несколько раз пересматривала победный для Габриэлы финал US Open-1990 и мечтала однажды оказаться на таком же высоком уровне. Большое влияние на Подороску оказывает ее бабушка Мария, которая родом из Украины. Во время Второй мировой войны фашисты увезли ее на работы в Германию, а после освобождения украинка не захотела возвращаться в коммунистический рай и сбежала в Аргентину.

Во многих западных странах выходцев из бывших союзных республик называют русскими, и Надю в том числе. Несколько лет назад самая старая аргентинская газета Diario La Capital вышла с заголовком в статье о Подороской «Русская из Росарио». Теннисистка поправила журналистов, что ее корни украинские, но сама она чувствует себя на 100% аргентинкой. В 2016-м Надя посетила историческую родину в составе сборной Аргентины в рамках плей-офф Кубка Федерации. Она прогулялась по Киеву и купила вышиванку бабушке в подарок.

Надя Подороска в матче за сборную Аргентины Фото: Getty Images

До нынешнего розыгрыша «Ролан Гаррос» 23-летняя Подороска не выиграла ни одного матча в основной сетке турниров «Большого шлема». Она боролась с травмами, неуверенностью, финансовыми проблемами и победила. Теперь Надя крушит рекорды и держит в уме мечту детства – стать первой ракеткой мира. Возможно, для этого понадобится еще несколько лет, но аргентинка спокойна. Потому что знает – худшее уже позади.

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