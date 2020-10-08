19-летняя Ига Швёнтек из Польши стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В 1/2 она смела с корта представительницу Аргентины Надю Подороску – 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Швентек стала первой полькой в финале «Ролан Гаррос» в Открытой эре.

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По ходу турнира Ига не проиграла ни сета, отдав соперницам лишь 23 гейма. Также девушка продолжает борьбу в парном разряде.