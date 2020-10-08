19-летняя Ига Швёнтек из Польши стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В 1/2 она смела с корта представительницу Аргентины Надю Подороску – 6:2, 6:1.
Матч продолжался 1 час 10 минут. Швентек стала первой полькой в финале «Ролан Гаррос» в Открытой эре.
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По ходу турнира Ига не проиграла ни сета, отдав соперницам лишь 23 гейма. Также девушка продолжает борьбу в парном разряде.
- В матче за титул Швёнтек сразится с Петрой Квитовой (Чехия) или Софией Кенин (США).
- Если Ига выиграет «Ролан Гаррос», то станет 54-й победительницей «ТБШ» в истории и первой – из Польши.
- По итогам «РГ» Швёнтек дебютирует в топ-30 рейтинга (станет 24-й), а в случае победы в турнире поднимется до 17-й строчки.
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