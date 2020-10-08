Пятая ракетка мира из США София Кенин стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»-2020. В 1/2 американка в двух сетах переиграла Петру Квитову из Чехии – 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Благодаря этой победе Кенин довела статистику на «Шлемах» этого сезона до 16-1. Единственное поражение она потерпела в четвертом круге US Open от Элис Мертенс.

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В решающем матче соперницей Софии станет Ига Швёнтек из Польши, которая несколькими часами ранее разгромила Надю Подороску из Аргентины.

Кенин вышла в финал на втором из трех турнирах «Большого шлема» этого сезона.

В Австралии София переиграла в решающем матче Гарбинье Мугурусу и завоевала первый титул «Шлема» в карьере.

Примечательно, что за неделю до старта «РГ» Кенин в Риме разгромно проиграла Виктории Азаренко, не взяв ни гейма.

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