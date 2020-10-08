Пятая ракетка мира из США София Кенин стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»-2020. В 1/2 американка в двух сетах переиграла Петру Квитову из Чехии – 6:4, 7:5.
Матч продолжался 1 час 46 минут. Благодаря этой победе Кенин довела статистику на «Шлемах» этого сезона до 16-1. Единственное поражение она потерпела в четвертом круге US Open от Элис Мертенс.
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В решающем матче соперницей Софии станет Ига Швёнтек из Польши, которая несколькими часами ранее разгромила Надю Подороску из Аргентины.
- Кенин вышла в финал на втором из трех турнирах «Большого шлема» этого сезона.
- В Австралии София переиграла в решающем матче Гарбинье Мугурусу и завоевала первый титул «Шлема» в карьере.
- Примечательно, что за неделю до старта «РГ» Кенин в Риме разгромно проиграла Виктории Азаренко, не взяв ни гейма.
КТО ВЫИГРАЕТ ТИТУЛ?
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