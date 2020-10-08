На «Ролан Гаррос» настала пора самых жарких и важных матчей. Отвлечься от эмоций и порелаксировать вам поможет очередной выпуск подкаста «Хард и грунт», гостем которого на этот раз стал Евгений Донской.

Вместе с комментатором Вадимом Кольцовым он обсудил много тем, в том числе:

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  • как играть против Федерера
  • Корду после очного матча
  • тренировки с Кузнецовым

Прослушать подкаст можно на платформе SoundCloud – просто кликни на ссылку и получи мощный заряд из новых знаний и позитива.

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