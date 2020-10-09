Российская теннисистка Анна Калинская неоднозначно оценила прорыв Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» – 19-летняя польская спортсменка добралась до финала, не отдав соперницам ни сета и переиграв в 1/8 финала первую сеяную Симону Халеп.

– Ань, Ига – талантливая теннисистка или ей фартануло на «Гарросе»? – спросил у Калинской подписчик в инстаграме, когда теннисистка предложила задавать ей вопросы в сторис.

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– На «Гарросе» фартануло тем, кому не надо, – ответила Калинская с двумя смеющимися эмодзи.

В финале Швёнтек сыграет с победительницей Australian Open Софией Кенин из США.

Также польская теннисистка поборется за выход в финал в парном разряде – она выступает с американкой Николь Меличар.

Сама Калинская вылетела в первом круге, проиграв Эжени Бушар в двух сетах (4:6, 4:6). Позже канадка проиграла как раз Швёнтек (2:6, 3:6).

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