Мужчины

Рафаэль Надаль – Диего Шварцман

Roland-Garros Швёнтек – Кенин и парный мужской финал. Программа 14-го дня «РГ» 4 МИНУТЫ НАЗАД

Испанец и аргентинец встречались незадолго до старта «Ролан Гаррос» на «Мастерсе» в Риме – в четвертьфинале Шварцман неожиданно грохнул Короля грунта в двух партиях. После прорыва Диего в первый для себя полуфинал «Шлема» почудилось, что он снова навяжет Надалю борьбу и, возможно, даже сотворит сенсацию.

Шварцман уперся, но Надаль включил профессора и влетел в 13-й финал «РГ»

В начале матча мысль укоренилась: Надаль в трех подряд геймах на своей подаче подарил сопернику брейк-пойнты и однажды даже проиграл. Но определяющим стал не этот отрезок, а систематика – Рафа играл стабильнее Диего и после упорной первой партии легко взял вторую. Сложности возникли лишь ближе к финалу третьего сета, когда Надаль дважды упустил подачу и трижды был в мяче от счета 5:6, но все же затащил аргентинца в тай-брейк, где съел – 6:3, 6:3, 7:6(0).

Новак Джокович – Стефанос Циципас

Новак удивительно глупым способом лишил себя нескольких часов отдыха перед финалом. Серб потрясающе четко и хладнокровно играл вплоть до матчбола в третьем сете при счете 5:4, но затем чуть не посыпался. Нельзя не отметить и Циципаса, который проявил характер, забыл о страхе и попер вперед.

Стефанос отыграл матчбол, взял пять геймов подряд – и вот по сетам уже 2-1, а в четвертой партии счет 2:0 в пользу грека. И хотя Джокович встрепенулся, до пятой партии ему не удавалось самое важное – взять подачу соперника. Циципас отыграл 10 из 11 брейк-пойнтов, а сам реализовал 2 из 2 и забрался в пятый сет. Но там его не хватило: цепкий Новаче не позволил Стефаносу выиграть без борьбы ни одного очка, повесив скрытую баранку (с 0:1 на 6:1). Итог: 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 за четыре часа.

КТО ВЫИГРАЕТ ТИТУЛ? Рафаэль Надаль Новак Джокович

Женщины

Ига Швёнтек – Надя Подороска

Мало кто сомневался, что в финал пробьется именно представительница Польши. Швёнтек по ходу турнира забивала и более атлетичных соперниц, поэтому Подороска не представлялась для нее непроходимой. Так и произошло: Ига уже с первых геймов взяла игру под контроль и в итоге настреляла аж 23 виннерса при шести у соперницы, что и предопределило разгром – 6:2, 6:1.

Ига Швёнтек Фото: Getty Images

19-летняя полька – первая представительница своей страны в финале «Шлема». Причем Ига могла сразиться сразу за два титула «РГ», но в полуфинале парного разряда проиграла вместе с Николь Меликар. Девушки несколько раз вели с брейком в решающей партии, но уступили 14-м сеяным Гуарачи и Кравчик.

София Кенин – Петра Квитова

Фанаты тенниса вопили со всех сторон, что максимально справедливым итогом этого матча станет победа Петры Квитовой: она боец, многое пережила и достойна не только победы конкретно в предстоящей встрече, но и титула. На это у Кенин, уже познавшей в этом сезоне радость выхода в финал, были свои планы. Американка, которая не показывала сверхигры по ходу турнира, поставила себе одну задачу – ошибаться меньше соперницы. И справилась с нею.

Квитова была фаворитом, но Кенин плевала на расклады и вышла в финал

На двоих девушки насобирали 51 анфорс при ровно таком же количестве виннерсов, но если активно выигранных мячей на восемь оказалось больше у Квитовой, то Кенин допустила на 11 невынужденных меньше – это и предопределило исход встречи – 6:4, 7:5.

КТО ВЫИГРАЕТ ТИТУЛ? София Кенин Ига Швёнтек

А еще:

В финале женского юниорского турнира сыграет представительница России. В 1/2 Алина Чараева переиграла соотечественницу Полину Кудерметову (6:7(5), 6:2, 7:5) и теперь поспорит за титул с хозяйкой кортов, третьей сеяной Эльзой Жакмо.

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