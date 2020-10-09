Женский финал «Ролан Гаррос»-2020 будет не самым ярким с точки зрения фамилий, но точнее не менее интересным, чем другие матчи за титул в последние годы. Ига Швёнтек из Польши – главное открытие турнира – сразится с действующей победительницей Australian Open, американкой Софией Кенин.

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Учитывая, что 19-летняя полька только в начале 2019-го начала путь во взрослом туре и почти год участвовала сплошь в квалификациях и первых раундах, неудивительно, что она и Кенин еще не пересекались. Точнее, пересекались, но довольно давно и лишь на юниорском уровне.

Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Единственная встреча теннисисток случилась как раз на «Ролан Гаррос» в 2016 году. Тогда в третьем круге Ига нанесла Софии поражение в двух сетах – 6:4, 7:5. Но до финала на том турнире Швёнтек дойти не удалось – уже в следующем матче она уступила Анастасии Потаповой. Тем обиднее за Настю: где сейчас она, а где Ига и София.

Матчи

Путь Швёнтек к финалу:

Швёнтек – Маркета Вондроушова – 6:1, 6:2

Швёнтек – Сувэй Сьех – 6:1, 6:4

Швёнтек – Эжени Бушар – 6:3, 6:2

Швёнтек – Симона Халеп – 6:1, 6:2

Швёнтек – Мартина Тревисан – 6:3, 6:1

Швёнтек – Надя Подороска – 6:2, 6:1

Путь Кенин к финалу:

Кенин – Людмила Самсонова – 6:4, 3:6, 6:3

Кенин – Ана Богдан – 3:6, 6:3, 6:2

Кенин – Ирина Бара – 6:2, 6:0

Кенин – Фиона Ферро – 2:6, 6:2, 6:1

Кенин – Даниэль Коллинс – 6:4, 4:6, 6:0

Кенин – Петра Квитова – 6:4, 7:5

Цифры

На «Ролан Гаррос» Швёнтек не проиграла ни сета, отдав лишь 23 гейма.

Ни одна соперница Иги не наиграла даже на победу в одном сете. Больше всех геймов у польки взяла Сувэй Сьех (5).

Перед стартом «РГ» Швёнтек и Кенин синхронно проиграли в первом круге турнира в Риме: полька – Аранте Рус (6:7(5), 3:6), американка – Виктории Азаренко (0:6, 0:6).

Швёнтек может выиграть первый взрослый турнир – и сразу «Шлем».

А Кенин может затащить второй мэйджор в сезоне – в начале года она сенсационно покорила АО.

Ига – победительница двух турниров ITF. Оба титула добыты на грунте.

Еще одно подтверждение, что грунт – самое удобное покрытие для польки: во взрослом туре с начала 2019 года она проиграла на нем всего четыре матча при 16 победах.

У Кенин восемь трофеев за карьеру (ITF, WTA и «ТБШ»), но ни одного на глине.

Швёнтек может стать первой победительницей «ТБШ» из Польши. Прежде ни одна представительница этой страны не доходила даже до финала столь крупного турнира.

Прогноз

Победа Швёнтек: 1,52

Победа Кенин: 2,46

Если абстрагироваться от результата очной встречи четырехлетней давности и показателей перед «Ролан Гаррос», то фаворитом финала выглядит Швёнтек. Она же идет лидером у букмекеров.

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В Париже Ига показывает потрясающий силовой теннис, отдала соперницам всего 23 гейма и не проиграла ни сета. Она же отправила отдыхать первую сеяную Симону Халеп, которая имела винстрик из 17 матчей. Кенин тоже играет неплохо, но проблемы во встречах против Самсоновой, Богдан, Ферро и Коллинс все же заставляют задуматься.

Где смотреть

Матч в обязательном порядке с комментариями Владаса Ташева и Анны Чакветадзе покажет Eurosport 1, начало – в 16:00 (мск). На Eurosport 4К встречу сольно отработает Кирилл Дышловой. Также ищите трансляцию на сайте Eurosport.

Для тех, кто не сможет посмотреть матч по телевизору или с устройства, его в текстовом формате прокомментирует Руслан Хрипун. Ссылочка – тут.

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