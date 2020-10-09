12-кратный победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в 13-й раз сыграет за титул парижского мэйджора. В полуфинале испанец в трех сетах переиграл аргентинца Диего Шварцмана – 6:3, 6:3, 7:6(0).

Матч продолжался 3 часа 12 минут. В первых трех геймах на своей подаче Рафа неизменно дарил сопернику брейк-пойнты, но лишь раз проиграл подачу (стартовый гейм на подаче Надаля длился 15 минут).

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Самым напряженным получился третий сет, в котором испанец дважды вел с брейком. Шварцман не только отыгрался, но и имел три скрытых сетбола при 5:5, но в итоге уступил на тай-брейке.

В финале Надаль встретится либо с Новаком Джоковичем из Сербии, либо со Стефаносом Циципасом из Греции.

Рафа может выиграть «РГ» в 13-й раз и четвертый подряд. Он еще ни разу не уступал в решающем матче Парижа.

Первое поражение во Франции испанец потерпел в 2009-м от шведа Робина Содерлинга, благодаря чему титул забрал Роджер Федерер.

Второе – в 2015-м от Новака Джоковича.

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