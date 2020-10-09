Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль разыграют титул на «Ролан Гаррос». Это стало известно после победы сербского теннисиста над Стефаносом Циципасом в матче 1/2 – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.
Матч продолжался 3 часа 58 минут. В третьей партии Джокович подавал на матч и заработал матчбол, но Циципас сделал брейк, затем еще один и выиграл сет. В начале четвертой партии грек повел с брейком, выиграв пятый гейм подряд, но Новак почти сразу вернул подачу. Тем не менее сет снова остался за Стефаносом, который отыграл 10 из 11 брейк-пойнтов и реализовал 2 из 2.
В решающей партии Циципасу не хватило сил. Новак, имевший брейк-пойнты во всех без исключения геймах на подаче соперника с начала четвертого сета (9 в сумме), пробился в финал.
- Надаль и Джокович в третий раз сойдутся в финале Открытого чемпионата Франции. В 2012-м и 2014-м победу праздновал испанец.
- В 2015-м Новак взял реванш, обыграв Рафу на стадии четвертьфинала. То поражение стало для Надаля всего вторым в Париже.
- В личном противостоянии Джокович ведет 29-26, но на грунте Надаль имеет ощутимое преимущество – 17-7.