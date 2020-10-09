Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль разыграют титул на «Ролан Гаррос». Это стало известно после победы сербского теннисиста над Стефаносом Циципасом в матче 1/2 – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

Матч продолжался 3 часа 58 минут. В третьей партии Джокович подавал на матч и заработал матчбол, но Циципас сделал брейк, затем еще один и выиграл сет. В начале четвертой партии грек повел с брейком, выиграв пятый гейм подряд, но Новак почти сразу вернул подачу. Тем не менее сет снова остался за Стефаносом, который отыграл 10 из 11 брейк-пойнтов и реализовал 2 из 2.