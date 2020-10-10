На «Ролан Гаррос» осталось провести только главные матчи – в женском финале сыграют Ига Швёнтек и София Кенин, в мужской предсказуемо отобрались Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
В очередном выпуске подкаста «Хард и грунт» обсудили мужские полуфиналы и ключевые вопросы по ним: удивил ли Стефанос Циципас? Выкладывался ли Джокович на 100%? Что делать с ним в пятом сете? Почему перегорел Диего Шварцман?
А также превью женского финала.
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