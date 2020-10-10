19-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема». В решающем матче «Ролан Гаррос»2020 Ига обыграла 21-летнюю американку Софию Кенин – 6:4, 6:1.

Финал продолжался 1 час 20 минут. Соперницы выполнили по одной подаче навылет и допустили по три двойные ошибки. Игра реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, отдав при этом три собственные подачи.

Roland-Garros Ни одна соперница Швёнтек не наиграла даже на победу в сете. Цифры финала 19 ЧАСОВ НАЗАД

Для соперниц это была первая очная встреча. Швёнтек повела со счетом 1-0.

Швёнтек выиграла первый взрослый турнир – и сразу «Шлем». Более того: Ига не проиграла ни одного сета на «Ролан Гаррос»-2020. Последней теннисисткой, которая выиграла «Шлем», не отдав ни сета, была Марион Бартоли на Уимблдоне-2013. На «Ролан Гаррос» последней это сделала Жюстин Энен в 2007-м.

Швёнтек – первая победительница «ТБШ» из Польши.

До Иги у Польши был всего один финал мэйджоров в одиночном разряде: в 2012-м Агнешка Радваньская проиграла титул Уимблдона Серене Уильямс.

Roland-Garros «На «РГ» фартануло тем, кому не надо». Калинская – о прорыве Швёнтек ВЧЕРА В 10:18