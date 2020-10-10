Даниил Медведев на пресс-конференции, посвященной турниру в Санкт-Петербурге, прокомментировал полуфинальный триллер на «Ролан Гаррос» между Стефаносом Циципасом и Новак Джоковичем.

«Казалось, Джокович легко выиграет, но в итоге Циципас реально показал крутой теннис. Мне это чем-то напомнило мой матч с Надалем – я не спасал матчбол, но тоже был близок к поражению.

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Он заиграл по-другому, расслабился – в общем, круто заиграл. Не смог выиграть в пятом сете, но Новак – великий чемпион. Победил несмотря на то, что ему было тяжело», – отметил Медведев.

Циципас отыграл матчбол при счете 3:6, 2:6, 4:5, взял два сета, но в решающей партии сильнее был Новак. Медведев в схожем стиле ушел с 0-2 в финале US Open-2019 против Надаля, но и тогда в пятом сете верх взял более опытный теннисист.

St. Petersburg Open стартует 12 октября.

11 октября в финале «Ролан Гаррос» сойдутся Джокович и Надаль.

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