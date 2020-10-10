Во время поздравительной речи в статусе победительницы «Ролан Гаррос»-2020 Ига Швёнтек больше других благодарила девушку в очках из группы поддержки своей команды, а та в ответ слала ей сердечки и поцелуи. Это было трогательное общение двух сестер. Агата на три года старше и именно она привела младшенькую в теннис, разрушив мечту их отца Томаша Швёнтека. Участник Олимпиады-1988 в академической гребле хотел, чтобы Ига продолжила его дело.

Швёнтек увлеклась теннисом только в третьем классе, но занятия греблей ощущаются даже сегодня – она часто пропускает точку удара и словно вычерпывает мяч из-под себя. Удивительно, но удары при этом у Иги получаются невероятно мощными и накрученными. Не каждый игрок мужского тура может так работать с мячом, разве что кумир польки Надаль.

Roland-Garros Швёнтек: «Каждый год смотрела, как побеждает Рафа. Безумие, что я стою на том же месте» ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ

Грунт – любимое покрытие Швёнтек. Именно на нем она выстрелила в прошлом году, когда добралась до 1/8 финала «Ролан Гаррос». Поражение от Симоны Халеп получилось настолько запоминающимся (1:6, 0:6), что амбициозная полька начала работать с удвоенной энергией. Месть получилась холодной и страшной – спустя год злопамятная Ига вынесла румынку в Париже, подарив ей лишь три гейма. Занимавшая вторую строчку рейтинга Халеп не проигрывала до этого 17 матчей подряд.

Весь нынешний турнир 19-летняя теннисистка только и делала, что крушила рекорды. Для победы ей понадобилось всего семь участий на мэйджорах, а еще она первая обладательница «Шлема» из Польши и самая юная на «Ролан Гаррос» с 1992 года. Красивым бантиком на этой коробке сюрпризов стало еще одно достижение – несеяная Ига прочесала дорогу к трофею без единого проигранного сета. В последний раз подобное удавалось Жюстин Энен в 2007-м.

Несмотря на заточенность под грунт, успех польки ошеломляет. Она приехала в Париж 54-й ракеткой мира и после вылета в третьем круге только-только завершившегося US Open. Она жаловалась на полученную еще в прошлом году травму лодыжки и сомневалась, продолжит ли сезон после «Ролан Гаррос». Похоже, все происходит быстрее, чем Ига себе запланировала. «Всего два года назад я выиграла юниорский турнир «Большого шлема», а сейчас победила в Париже на взрослом уровне. Это какое-то безумие», – не верит в случившееся девушка.

Ига Швёнтек Фото: Getty Images

Главное наблюдение за игрой Швёнтек – ее прогресс не от турнира к турниру, а от матча к матчу. Ига шикарно подстраивается под соперниц и мгновенно их раскусывает. Так было в неудачно начинавшихся играх с Тревисан и Бушар, а также в финальном матче, когда Кенин выиграла три гейма подряд. Полька быстро сориентировалась, что приносившая тактика плотных ударов навылет перестала работать и начала затягивать розыгрыши. Соня быстро выдохлась, к тому же показать лучший теннис американке помешала травма бедра – решающий сет превратился в формальность.

Швёнтек отличается от других представительниц поколения после сестер Уильямс неприсущим для ее возраста балансом мощи и интеллекта. Закрытая хватка помогает ей до последнего скрывать направление ударов, а четко выстроенные комбинации вызывают у соперниц чувство безнадеги. Отсутствие видимых минусов в сбалансированной игре 19-летней Иги – это ли не показатель, что теннис может обрести флагмана в женском туре на долгие годы?

Специалисты привыкли находить в новых звездах что-то от предыдущих небожителей. У Мугурусы отмечали подачу, как у Серены, шахматный теннис Халеп сравнивали с гамбитами Энен, а Остапенко приписывали хватку Бартоли. Польская теннисистка не похожа ни на кого из них, потому что в ее игре нет какой-то определенной фишки. Сила, ум, воля, техника – тот случай, когда польку на корте в ее исполнении ни с кем не перепутаешь.

Еще одна крутая черта Швёнтек – умение абстрагироваться и отмахиваться от лишних мыслей. Во время турнира в Париже она осознанно отказалась от использования мессенджеров, общалась только с командой и сестрой, а в перерывах между играми и тренировками слушала любимую группу Pink Floyd. Сегодня можно быть уверенным наверняка – у этой теннисистки слишком мощное звучание, чтобы исполнить всего один хит.

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