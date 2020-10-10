«Прежде всего, я не очень хороша в плане произнесения речей, поэтому прошу прощения, ведь свой последний турнир я выиграла где-то три года назад и даже не знаю, кого благодарить. Но хочу сказать спасибо каждому человеку, который сделал этот турнир возможным, потому в такие времена федерации было сложно организовать соревнования. Очень рада, что мы смогли сделать нашу работу, получить удовольствие и развлечь болельщиков – спасибо вам всем.