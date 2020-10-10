Чемпионка «Ролан Гаррос»-2020 Ига Швёнтек поделилась эмоциями во время церемонии награждения. В финале она победила Софию Кенин (6:4, 6:1).
«Прежде всего, я не очень хороша в плане произнесения речей, поэтому прошу прощения, ведь свой последний турнир я выиграла где-то три года назад и даже не знаю, кого благодарить. Но хочу сказать спасибо каждому человеку, который сделал этот турнир возможным, потому в такие времена федерации было сложно организовать соревнования. Очень рада, что мы смогли сделать нашу работу, получить удовольствие и развлечь болельщиков – спасибо вам всем.
Немного дико для меня, потому что я каждый год смотрела, как Рафа поднимает трофей. Безумие, что я стою на том же месте, но я хочу поблагодарить всех болельщиков и всех, кто в Польше смотрел это», – сказала Швёнтек.
- 19-летняя теннисистка стала первой представительницей Польши, которая взяла «Шлем» в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос»-2020 она не отдала соперницам ни сета.
- Кумир Иги Рафаэль Надаль 11 октября сразится за 13-ю победу на «Ролан Гаррос». Его соперником станет Новак Джокович.