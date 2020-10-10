Если женскую корону Парижа разыграли две совсем молодые теннисистки, у которых прежде на двоих был один финал турниров «Большого шлема», то в мужском титульном поединке сойдутся абсолютные легенды и претенденты на статус величайшего теннисиста всех времен.
Вдвоем финалисты «Ролан Гаррос»-2020 уже выиграли 36 «Шлемов» – это самый титулованный финал в истории мужского тенниса.
Личные встречи
Рафаэль Надаль и Новак Джокович сыграют друг с другом в 56-й раз. В 27-й раз это произойдет в финальном матче. В 8-й раз они сойдутся на одном конкретном мэйджоре. Все это абсолютные рекорды АТР-тура в Открытую эру.
Новак Джокович
Фото: Getty Images
У Новака в личном противостоянии небольшое преимущество – 29-26. Он же чаще побеждал в финальных матчах – 15-11. А вот на «Шлемах» чаще брал верх Рафаэль – 9-6. В то же время соперники 7 раз сошлись на «Ролан Гаррос», где у испанца абсолютное превосходство (6-1), и 8 – на трех других «Шлемах» в совокупности. И Джокович побеждал Надаля на всех четырех мэйджорах, а вот испанец пока еще не выигрывал у серба в Мельбурне.
В финальных матчах мэйджоров сохраняется полный паритет – 4-4. Корону Парижа Рафа и Ноле разрывали уже дважды, и оба раза Надаль был сильнее в четырех сетах (2012, 2014). Также испанец ведет по общей статистике личных встреч на грунте (17-7), и Джокович не может его обыграть на этом покрытии с весны 2016-го.
Матчи
Путь к финалу Джоковича
- Джокович – Микаэль Имер – 6:0, 6:2, 6:3
- Джокович – Ричардас Беранкис – 6:1, 6:2, 6:2
- Джокович – Даниэль Галан – 6:0, 6:3, 6:2
- Джокович – Карен Хачанов – 6:4, 6:3, 6:3
- Джокович – Пабло Каррено Буста – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
- Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1
Путь к финалу Надаля
- Надаль – Егор Герасимов – 6:4, 6:4, 6:2
- Надаль – Маккензи Макдональд – 6:1, 6:0, 6:3
- Надаль – Стефано Травалья – 6:1, 6:4, 6:0
- Надаль – Себастьян Корда – 6:1, 6:1, 6:2
- Надаль – Янник Синнер – 7:6(4), 6:4, 6:1
- Надаль – Диего Шварцман – 6:3, 6:3, 7:6(0)
Слова
Новак Джокович: «Рафа выиграл этот турнир столько, сколько, думаю, ни один другой теннисист не выиграл ни один другой турнир. Он проиграл на этом корте всего дважды за всю карьеру. Я хочу сказать, что, несмотря на все условия, он здесь, он Рафа, он в финале, и мы играем на грунте. Финал против него на «Ролан Гаррос» в пятисетовом форме – я знаю, каково это. Я проиграл ему большинство матчей на этом корте, но я также и выиграл один матч в 2015-м в трех сетах».
Рафаэль Надаль: «Единственное, что я знаю: против Новака я должен показать лучший теннис. Если я не покажу свою лучшую игру, будет очень сложно. Я знаю, что это корт, на котором я так долго показывал хорошие результаты, и это помогает. Но и Новак показывал здесь отличные результаты – он доходил до решающих раундов почти всегда. Это один из самых сложных соперников, которые только могут быть».
Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Цифры
- Надаль выиграл 99 матчей на Открытом чемпионате Франции и идет за сотой викторией. В случае победы в воскресном финале его статистика в Париже составит 100-2.
- Рафа имеет шанс в четвертый раз в карьере выиграть «Ролан Гаррос», не проиграв ни одного сета. Он уже это сделал в 2008-м, 2010-м и 2017-м.
- Еще дважды испанец проходит сетку чисто, но отдавал один сет в решающем матче (2007 – Федереру, 2012 – Джоковичу).
- Надаль идет на 20-й титул – на «ТБШ». Рафа впервые в карьере может догнать Роджера Федерера по «Шлемам», а швейцарец впервые с лета 2009-го потеряет единоличное лидерство.
- Испанец претендует на 13-й «Ролан Гаррос». Не нужно напоминать, что это рекорд. Всего трое теннисистов выиграли больше «ТБШ» в целом, чем Рафа – один только French Open.
- Джокович в случае победы станет первым в Открытой эре теннисистом, собравшим двойной карьерный «Большой шлем». Также он повторит рекорд Рафы, который выиграл минимум два мэйджора на каждом покрытии.
- Если Джокович победит, это будет его шестой сезон, когда он выиграл минимум два «Шлема». Новак повторит рекорд Федерера.
- За последние 28 лет лишь раз одному теннисисту в одном сезоне удалось выиграть и Australian Open, и French Open. Сделал это... Джокович в 2016 году.
- В 2020-м Новак выиграл 37 матчей из 38. Единственное поражение серба стало следствием не превосходства соперника, а дисквалификации.
Прогноз
Победа Джоковича: 2,15
Победа Надаля: 1,67
Какой бы великолепный сезон ни проводил бы Джокович (0 поражений от непосредственно соперников), а трудно обойти вниманием Короля грунта, который выиграл все 12 финалов на «Ролан Гаррос». Даже полгода простоя и некомфортные условия в виде плохой погоды и потенциально закрытой крыши едва ли снизят шансы Рафы.
Путь Надаля в финал наводит на мысль, что воскресный матч – пустая формальность, пару часов, чтобы официально зафиксировать его 13-й успех. Но… в конце концов, Джокович – один из двух теннисистов, которые заставили Рафаэля играть все пять сетов в Париже. И один из двух, который побеждал Надаля на «Ролан Гаррос».
Где смотреть
Матч в обязательном порядке покажет Eurosport 1, игру прокомментируют Илья Геец и Александр Каливод. Начало – в 16:00 (мск). На Eurosport 4K в роли комментатора выступит Максим Янчевский. А еще подписчики легко посмотрят финал на сайте Eurosport. Если нет возможности посмотреть игру – следи за текстовой трансляцией Евгения Коростелева. Вот прямо по этой ссылочке.