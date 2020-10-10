Если женскую корону Парижа разыграли две совсем молодые теннисистки, у которых прежде на двоих был один финал турниров «Большого шлема», то в мужском титульном поединке сойдутся абсолютные легенды и претенденты на статус величайшего теннисиста всех времен.

Вдвоем финалисты «Ролан Гаррос»-2020 уже выиграли 36 «Шлемов» – это самый титулованный финал в истории мужского тенниса.

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Личные встречи

Рафаэль Надаль и Новак Джокович сыграют друг с другом в 56-й раз. В 27-й раз это произойдет в финальном матче. В 8-й раз они сойдутся на одном конкретном мэйджоре. Все это абсолютные рекорды АТР-тура в Открытую эру.

Новак Джокович Фото: Getty Images

У Новака в личном противостоянии небольшое преимущество – 29-26. Он же чаще побеждал в финальных матчах – 15-11. А вот на «Шлемах» чаще брал верх Рафаэль – 9-6. В то же время соперники 7 раз сошлись на «Ролан Гаррос», где у испанца абсолютное превосходство (6-1), и 8 – на трех других «Шлемах» в совокупности. И Джокович побеждал Надаля на всех четырех мэйджорах, а вот испанец пока еще не выигрывал у серба в Мельбурне.

В финальных матчах мэйджоров сохраняется полный паритет – 4-4. Корону Парижа Рафа и Ноле разрывали уже дважды, и оба раза Надаль был сильнее в четырех сетах (2012, 2014). Также испанец ведет по общей статистике личных встреч на грунте (17-7), и Джокович не может его обыграть на этом покрытии с весны 2016-го.

Матчи

Путь к финалу Джоковича

Джокович – Микаэль Имер – 6:0, 6:2, 6:3

Джокович – Ричардас Беранкис – 6:1, 6:2, 6:2

Джокович – Даниэль Галан – 6:0, 6:3, 6:2

Джокович – Карен Хачанов – 6:4, 6:3, 6:3

Джокович – Пабло Каррено Буста – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1

Путь к финалу Надаля

Надаль – Егор Герасимов – 6:4, 6:4, 6:2

Надаль – Маккензи Макдональд – 6:1, 6:0, 6:3

Надаль – Стефано Травалья – 6:1, 6:4, 6:0

Надаль – Себастьян Корда – 6:1, 6:1, 6:2

Надаль – Янник Синнер – 7:6(4), 6:4, 6:1

Надаль – Диего Шварцман – 6:3, 6:3, 7:6(0)

Слова

Новак Джокович: «Рафа выиграл этот турнир столько, сколько, думаю, ни один другой теннисист не выиграл ни один другой турнир. Он проиграл на этом корте всего дважды за всю карьеру. Я хочу сказать, что, несмотря на все условия, он здесь, он Рафа, он в финале, и мы играем на грунте. Финал против него на «Ролан Гаррос» в пятисетовом форме – я знаю, каково это. Я проиграл ему большинство матчей на этом корте, но я также и выиграл один матч в 2015-м в трех сетах».

Рафаэль Надаль: «Единственное, что я знаю: против Новака я должен показать лучший теннис. Если я не покажу свою лучшую игру, будет очень сложно. Я знаю, что это корт, на котором я так долго показывал хорошие результаты, и это помогает. Но и Новак показывал здесь отличные результаты – он доходил до решающих раундов почти всегда. Это один из самых сложных соперников, которые только могут быть».

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Цифры

Надаль выиграл 99 матчей на Открытом чемпионате Франции и идет за сотой викторией. В случае победы в воскресном финале его статистика в Париже составит 100-2.

Рафа имеет шанс в четвертый раз в карьере выиграть «Ролан Гаррос», не проиграв ни одного сета. Он уже это сделал в 2008-м, 2010-м и 2017-м.

Еще дважды испанец проходит сетку чисто, но отдавал один сет в решающем матче (2007 – Федереру, 2012 – Джоковичу).

Надаль идет на 20-й титул – на «ТБШ». Рафа впервые в карьере может догнать Роджера Федерера по «Шлемам», а швейцарец впервые с лета 2009-го потеряет единоличное лидерство.

Испанец претендует на 13-й «Ролан Гаррос». Не нужно напоминать, что это рекорд. Всего трое теннисистов выиграли больше «ТБШ» в целом, чем Рафа – один только French Open.

Джокович в случае победы станет первым в Открытой эре теннисистом, собравшим двойной карьерный «Большой шлем». Также он повторит рекорд Рафы, который выиграл минимум два мэйджора на каждом покрытии.

Если Джокович победит, это будет его шестой сезон, когда он выиграл минимум два «Шлема». Новак повторит рекорд Федерера.

За последние 28 лет лишь раз одному теннисисту в одном сезоне удалось выиграть и Australian Open, и French Open. Сделал это... Джокович в 2016 году.

В 2020-м Новак выиграл 37 матчей из 38. Единственное поражение серба стало следствием не превосходства соперника, а дисквалификации.

Прогноз

Победа Джоковича: 2,15

Победа Надаля: 1,67

Какой бы великолепный сезон ни проводил бы Джокович (0 поражений от непосредственно соперников), а трудно обойти вниманием Короля грунта, который выиграл все 12 финалов на «Ролан Гаррос». Даже полгода простоя и некомфортные условия в виде плохой погоды и потенциально закрытой крыши едва ли снизят шансы Рафы.

Путь Надаля в финал наводит на мысль, что воскресный матч – пустая формальность, пару часов, чтобы официально зафиксировать его 13-й успех. Но… в конце концов, Джокович – один из двух теннисистов, которые заставили Рафаэля играть все пять сетов в Париже. И один из двух, который побеждал Надаля на «Ролан Гаррос».

Где смотреть

Матч в обязательном порядке покажет Eurosport 1, игру прокомментируют Илья Геец и Александр Каливод. Начало – в 16:00 (мск). На Eurosport 4K в роли комментатора выступит Максим Янчевский. А еще подписчики легко посмотрят финал на сайте Eurosport. Если нет возможности посмотреть игру – следи за текстовой трансляцией Евгения Коростелева. Вот прямо по этой ссылочке.

КТО? Джокович! Надаль!

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