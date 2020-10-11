Подкаст «Хард и грунт» разбирает женский финал «Ролан Гаррос», который Ига Швёнтек выиграла у Софии Кенин, и предваряет грандиозную рубку за титул у мужчин – сойдутся Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Слушай предвкушение теннисной классики в мужском финале, рассуждения о новых звездах WTA-тура и финалах остальных мэйджоров 2020 года. Наконец, главные вопросы: болеть за Рафу, который идет за рекордным 13-м «Ролан Гаррос», или за Новака, который близок ко второму карьерному шлему? Какой игры ожидать от этих двоих?

Roland-Garros Джокович идет за двойным карьерным «БШ», Надаль – за рекордом Федерера. Цифры финала 12 ЧАСОВ НАЗАД

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Roland-Garros Медведев: «Полуфинал Джокович – Циципас напомнил мой матч против Надаля» 18 ЧАСОВ НАЗАД