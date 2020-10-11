Рафаэль Надаль разгромил Новака Джоковича в решающем матче «Ролан Гаррос»-2020 и в 13-й раз раз забрал титул парижского мэйджора.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась с разгромным счетом 6:0, 6:2, 7:5. Рафа четырежды подал навылет, реализовал 7 брейк-пойнтов из 18, лишь раз при этом проиграв гейм на своей подаче. У Новака 1 эйс, серб сделал больше виннеров (38-31), но допустил чудовищное количество невынужденных ошибок (52 против 14).

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Надаль в четвертый раз выиграл «Ролан Гаррос» без потери сета. Благодаря этому успеху испанец сравнялся по победам на «Шлемах» с Роджером Федерером – у обоих по 20.

Победа над Джоковичем стала для Надаля 100-й в Париже при двух поражениях – одно из них испанцу нанес как раз Новак, в 2015-м.

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