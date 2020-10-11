«Ролан Гаррос»-2020 дал ответы на два важных вопроса. Первый: правомерно ли равенство призовых у мужчин и женщин? Конечно да. Победа Иги Швёнтек и в целом события в женской сетке доказали – даже если теннис слабой половины уступает мужскому, то сумасшедшая интрига и десятки сенсационных результатов восстанавливают паритет. Второй: есть ли у Рафы Надаля соперники на грунте? 100% – нет.

Испанец снова втоптал всех в песок, а мощь и ярость оставил на финал против Новака Джоковича – единственного, кто не утратил надежду расправиться с ним на парижском грунте. И это в аномальный сезон, когда многие условия не подходили Рафаэлю. «Мяч совершенно другой. Он супермедленный, тяжелый. Условия холодные, медленные, – жаловался Надаль перед стартом турнира. – Конечно, подготовки было меньше, чем обычно. Но я здесь для того, чтобы бороться, играть как можно мощнее, тренироваться с правильным настроем, дать себе шанс».

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Эмоции Рафаэля Надаля после победы над Новаком Джоковичем в финале «Ролан Гаррос»-2020 Фото: Getty Images

Уже по итогам финала стало ясно, что Рафа не только блестяще проанализировал вероятные сложности этого «Ролан Гаррос» и отреагировал на них, но и гениально спланировал график. В отличие Новака и многих других топов, которые бросились выигрывать два «Шлема» за месяц, Надаль четко расставил приоритеты. В период пандемии он полгода не вылезал с песчанных кортов, осознавая – шансы взять 20-й «Шлем» в Париже при правильном распределении сил станут еще выше, чем обычно.

Гроссмейстерское мышление плюс умение вывести себя на пик формы к решающим матчам помогли Рафе добиться одной из самых статусных и важных побед на «Ролан Гаррос». Испанец в четвертый раз не проиграл по ходу турнира ни сета, снова раздвинув ширину пропасти между ним и остальными.

Уничтожение Джоковича – лишь еще одно подтверждение величия Рафаэля. Серб, который показывал великолепный теннис в стартовых матчах, с каждым новым шагом по направлению к Надалю будто терял уверенность в себе. Первым звонком стала едва не упущенная победа на Стефаносом Циципасом. Греку не хватило сил и опыта, а еще умения перестроить игру. Третий компонент Рафа проработал еще до финала – вернул стиль, который не подводил в прежние годы. 14 невынужденных ошибок и непробиваемая игра в обороне – показатели галактического уровня, предопределившие разницу. Джокович, который не мог пробить Надаля на задней линии, играл чересчур агрессивно и исполнял огромное количество дропшотов. Отсюда 52 ошибки – никак не чемпионские цифры.

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«Мне нечего сказать, кроме того, что Рафа меня полностью переиграл, был лучше. Он вообще не ошибался, тащил все и очень здорово играл тактически, – расписался в своем бессилии и отметил соперника во время церемонии награждения Джокович. – Конечно, я мог бы сыграть лучше – особенно в первых двух сетах. Но он удивил меня своей игрой, качеством тенниса, уровнем. Он феноменальный». Символично, что победа над главным конкурентом стала для Надаля 100-й на «Ролан Гаррос» при двух поражениях. А запас сил дал понять – в ближайшие пару лет у испанца вряд ли возникнут сложности на грунтовом «Шлеме».

И это очень важно с точки зрения борьбы за теннисное господство. 2020-й мог стать годом Джоковича, но попадание в судью на US Open и уничтожение в матче с Надалем оставили серба на три «Шлема» позади Роджера и Рафаэля. Теперь между ними развернется борьба за величие, и здесь у испанца огромное преимущество: фаворитом его делают и разница в возрасте (34 против 39), и здоровье (не факт, что Федерер вернется на прежний уровень после операции), и лучшие шансы на профильном покрытии.

А что же Джокович? Каким бы сильным и уверенным в себе он ни был, именно его любимый хард подвергается наибольшему давлению со стороны некстген – прорывы Зверева, Медведева, Тима и их продолжающееся наступление станут серьезным препятствием для Новака на пути к третьему десятку побед на мэйджорах.

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