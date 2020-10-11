Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича в финале «Ролан Гаррос»-2020 и в очередной раз подтвердил свой статус Короля грунта. Ниже – главные цифры по итогам сегодняшнего матча:

Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 13-й раз – никто другой не побеждал на одном турнире «Большого шлема» в одиночном разряде чаще 9 раз.

Рафа взял 20-й «Большой шлем» в карьере и сравнялся по этому показателю с Федерером.

За весь «Ролан Гаррос»-2020 Надаль не проиграл ни одного сета.

Всего на «РГ» испанец провел 102 поединка и одержал в них 100 побед. Двумя единственными теннисистами, которым удалось победить Рафу на парижском мэйджоре, остаются Робин Содерлинг (в 2009 году) и Новак Джокович (в 2015-м).

Надаль сократил отставание в личных встречах с Джоковичем до 27-29 (18-7 на грунте, 7-1 на «Ролан Гаррос»).

Roland-Garros 🏆Надаль унизил Джоковича, выиграл 13-й «РГ» и догнал по «Шлемам» Федерера ЧАС НАЗАД

Рафаэль Надаль – чемпион «Ролан Гаррос»-2020 Фото: Getty Images

Рафа стал первым игроком в современном теннисе (с 1968 года), победившим на шести «Больших шлемах» после 30-летия. На пяти побеждал Джокович, на четырех – Роджер Федерер, Род Лэйвер и Кен Роузуолл.

Надаль в четвертый раз выиграл мэйджор, не проиграв ни сета. Ранее он тоже делал это на «Ролан Гаррос» – в 2008, 2010 и 2017 годах. Это рекорд, как для парижского мэйджора, так и для «ТБШ» в целом. Подобное достижение трижды покорялось Бьорну Боргу, дважды – Федереру.

Надаль стал первым теннисистом, выигравшим очередной «шлем» через 15 полных лет после первого (в 2005-м Рафа взял дебютный «Ролан Гаррос»). Федерер выигрывал «шлемы» на протяжении 15 сезонов, но 14,5 лет (Уимблдон-2003 – Australian Open-2018).

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