Роджер Федерер поздравил Рафаэля Надаля с победой на «Ролан Гаррос»-2020.

«Я всегда глубоко уважал моего друга Рафу как человека и как чемпиона. Он уже долгие годы является моим главным соперником, и мы мотивировали друг друга становиться лучше. Мне очень приятно поздравить его с победой на 20-м турнире «Большого шлема». Невероятно, что он умудрился выиграть «Ролан Гаррос» уже невообразимые 13 раз. Это одно из главных достижений в спорте.