Роджер Федерер поздравил Рафаэля Надаля с победой на «Ролан Гаррос»-2020.
«Я всегда глубоко уважал моего друга Рафу как человека и как чемпиона. Он уже долгие годы является моим главным соперником, и мы мотивировали друг друга становиться лучше. Мне очень приятно поздравить его с победой на 20-м турнире «Большого шлема». Невероятно, что он умудрился выиграть «Ролан Гаррос» уже невообразимые 13 раз. Это одно из главных достижений в спорте.
Я также поздравляю его команду, поскольку подобного успеха никто не сможет добиться в одиночку. Я надеюсь, что цифра 20 – лишь очередной шаг для нас обоих. Молодец, Рафа. Ты заслужил», – написал Роджер в твиттере.
- Благодаря триумфу на «РГ»-2020 Надаль сравнялся с Федерером по победам на турнирах «Большого шлема» (по 20).
- В финале Рафа не оставил шансов Новаку Джоковичу – 6:0, 6:2, 7:5.