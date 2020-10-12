11 октября Рафаэль Надаль в финале «Ролан Гаррос» сокрушил Новака Джоковича (6:0, 6:2, 7:5), в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции и одержал 20-ю победу на турнирах «Большого Шлема», сравнявшись по этому показателю с Роджером Федерером.
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