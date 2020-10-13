«Ролан Гаррос»-2020 закончился очередной победой Рафаэля Надаля – уже 13-й на парижском грунте. В финальном подкасте «Хард и грунт» Вадим Кольцов вместе с Александром Каливодом и Ильей Геецем обсудили финальный матч, в котором Рафа не оставил шансов Новаку Джоковичу.
О чем говорили наши эксперты:
Roland-Garros
Тест: назови 20 соперников Надаля, поверженных в финалах «ТБШ»
- что в финале увидел Каливод;
- Геец высказался о вкладе Джоковича в победу Надаля;
- Кольцов рассказал об укороченных и плане Новака на игру;
- а еще обсудили женскую половину сетки.
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