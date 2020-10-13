«Ролан Гаррос»-2020 закончился очередной победой Рафаэля Надаля – уже 13-й на парижском грунте. В финальном подкасте «Хард и грунт» Вадим Кольцов вместе с Александром Каливодом и Ильей Геецем обсудили финальный матч, в котором Рафа не оставил шансов Новаку Джоковичу.

О чем говорили наши эксперты:

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что в финале увидел Каливод;

Геец высказался о вкладе Джоковича в победу Надаля;

Кольцов рассказал об укороченных и плане Новака на игру;

а еще обсудили женскую половину сетки.

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