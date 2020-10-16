В этом специальном выпуске мы собрали те моменты, которые могли войти в основной сезон, но по разным причинам не дожили до финального монтажа. Повод лишний раз окунуться в атмосферу, царящую в студии Евроспорта во время турниров «Большого шлема».

Кому из молодых теннисистов и теннисисток по силам стать первой ракеткой мира и какой турнир может стать пятым «Шлем». Все в режиссерской версии нашего подкаста.

Roland-Garros Финальный подкаст «Хард и грунт» – про финал «РГ» и титул Рафы 13/10/2020 В 20:40

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Roland-Garros Тест: назови 20 соперников Надаля, поверженных в финалах «ТБШ» 12/10/2020 В 13:59