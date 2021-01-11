Греческий тенисист Стефанос Циципас ответил. на вопросы подписчиков в твиттере и в шутку (наверное) предложил отлучить испанца Рафаэля Надаля от «Ролан Гаррос».
– Одна вещь, которую ты навсегда запретил? – спросил болельщик.
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– Рафе играть на «Ролан Гаррос», – ответил 22-летний теннисист.
- В 2020 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 13-й раз и сравнялся с Роджером Федерером по «Большим шлемам» – теперь у обоих легенд их по 20.
- Лучшее достижение Циципаса на французском мэйджоре – полуфинал 2020 года, где он уступил Новаку Джоковичу в пяти сетах.
- Грек занимает шестое место в рейтинге ATP.
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