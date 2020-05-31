Знаменитые слезы Хингис после поражения от Граф в финале «Ролан Гаррос»-1999

Первый круг. Группы 2 (Джадд Трамп) и 13 (Дэвид Гилберт)
Швейцарку утешала ее мама.
Элина снова побеждает.
Даша впервые в сезоне выиграла три матча подряд и за финал сразится с немкой Анна-Леной Фридзам.
Выиграл, конечно же, Ноле.
Эти удары можно пересматривать настолько долго, что есть риск проспать на работу.
Надаль выиграл 85-й трофей в карьере.
Новаче, ты король!
В финале Надаль сразится с американцем Фритцом.
Новак Джокович – Гаэль Монфис: полуфинал турнира в Дубае (видео).
Светлана Кузнецова – Арина Соболенко: полуфинал турнира в Дохе (видео).