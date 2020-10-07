Теннис

«Актера можно встретить на Уимблдоне и «РГ». Хью Грант – фанат тенниса

Британский актер обожает игру с ракетками и мячом.

00:01:20, 2 прсмтрв, через час

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