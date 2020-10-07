«Актера можно встретить на Уимблдоне и «РГ». Хью Грант – фанат тенниса

Британский актер обожает игру с ракетками и мячом.
00:01:20, 2 прсмтрв, через час
«Ролан Гаррос». Женщины. 1/4 финала
Пятый этап
Милето – Камильятелло-Силано (225 км)
«Ролан Гаррос» | Женщины. 1/4 финала
«Ролан Гаррос» | Женщины. Пары. 1/4 финала
«Ролан Гаррос». Юноши | Третий круг
«Ролан Гаррос». Юноши. Пары | Второй круг
«Ролан Гаррос» | Женщины на колясках. 1/4 финала
«Ролан Гаррос». Девушки. Пары | Второй круг
Бельгия
00:01:20
00:02:37
00:03:00
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