Второй в году турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» – рискует не состояться в намеченные сроки. Причина кроется в пандемии коронавируса. Во Франции продолжает действовать комендантский час и вводится новый режим самоизоляции на месяц, пишет Express.
«Если скажут находиться на самоизоляции в течение двух месяцев, нам обязательно придется принять меры. Худшей из них будет полная отмена мероприятий, но я не смею себе этого представить, – надеется на лучшее президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон. – Мы изучаем множество вариантов проведения «Ролан Гаррос», начиная от проведения турнира при закрытых дверях. Все варианты у нас уже готовы».
Старт «Ролан Гаррос»-2021 запланирован на 23 мая. В прошлом году грунтовый мэйджор был перенесен с весны-лета на осень.
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