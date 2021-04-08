Опубликовано 08/04/2021 в 04:22 GMT | Обновлено 08/04/2021 в 04:22 GMT

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» – перенесут из-за пандемии коронавируса.

Во Франции продолжает действовать комендантский час и вводится новый режим самоизоляции на месяц. Из-за этого, как сообщает L’Equipe, старт турнира сдвинут на неделю. Вероятные новые даты проведения мэйджора: 30 мая – 13 июня.

Если решение о переносе будет принято, а старт Уимблдонского турнира останется без изменений, то между двумя турнирами «Большого шлема» будет лишь двухнедельный перерыв.

Roland-Garros Проведение «Ролан Гаррос» находится под угрозой срыва 04/04/2021 В 12:12

В этом году на «Ролан Гаррос» впервые состоятся вечерние сессии.

До этого вечерняя сессия проводилась только на Australian Open и US Open. Но она состоит из двух матчей – мужского и женского.

ATP Мадрид Рафа, Новак, Роджер, Медведев и Рублев – в заявке на «Мастерс» ВЧЕРА В 16:46