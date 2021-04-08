Второй в сезоне турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» – перенесут из-за пандемии коронавируса.
Во Франции продолжает действовать комендантский час и вводится новый режим самоизоляции на месяц. Из-за этого, как сообщает L’Equipe, старт турнира сдвинут на неделю. Вероятные новые даты проведения мэйджора: 30 мая – 13 июня.
Если решение о переносе будет принято, а старт Уимблдонского турнира останется без изменений, то между двумя турнирами «Большого шлема» будет лишь двухнедельный перерыв.
Roland-Garros
Проведение «Ролан Гаррос» находится под угрозой срыва
- В этом году на «Ролан Гаррос» впервые состоятся вечерние сессии.
- До этого вечерняя сессия проводилась только на Australian Open и US Open. Но она состоит из двух матчей – мужского и женского.
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