Журналист и телеведущий Владимир Познер ждет начала второго турнира «Большого шлема» в этом году и надеется на прорыв Даниила Медведева.

– Этим летом пройдут как минимум три масштабных спортивных мероприятия. Один из них – «Ролан Гаррос». Чем, по вашему мнению, может быть интересен этот розыгрыш «Большого шлема»?

– Теннис достаточно конкурентоспособный вид спорта. Явные фавориты в этом году – большая тройка. Скорее всего, снова победит Надаль. Хотя он уже брал 13 титулов, что совершенно невероятно. 14-й трофей – космос. Очень силен Джокович. Мне бы хотелось, чтобы прорвался кто-то из молодых: Медведев или австриец Тим. Но среди них нет фаворита – они играют примерно на одном уровне. Обязательно буду следить за играми. Посетить «Ролан Гаррос» не смогу, как бы ни хотел.

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