Французский теннисист Жиль Симон не считает, что «Ролан Гаррос» должен выдать Рафаэлю Надалю второй номер посева в обход Даниила Медведева.

– На «Ролан Гаррос» Медведев будет посеян 2-м. Не следует ли «Ролан Гаррос» поступать с посевом по принципу Уимблдона, чтобы избежать риска получить матч Джокович – Надаль уже в полуфинале и менее сбалансированную вторую половину?

– Мы не можем рисовать сетки такими, какими хотим. Существует мировой рейтинг, очки никто ни у кого не воровал. Мне нравится такая система рейтинга. И Даниил заслужил быть второй ракеткой мира. В противном случае нам придется отталкиваться от рейтингов в твиттере или в фейсбуке, – сказал Симон в интервью L’Equipe

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Медведев будет посеян на «Ролан Гаррос» под вторым номером, хотя за четыре участия не выиграл в Париже ни одного матча.

13-кратный чемпион Парижа Надаль будет третьим и может попасть с лидером рейтинга Новаком Джоковичем.

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