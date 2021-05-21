Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что не верит в свои силы перед «Ролан Гаррос».

«Я просто реалист и знаю, что не выиграю «Ролан Гаррос». Я знаю свои ограничения на данный момент. Я говорил несколько раз, что для меня сезон действительно начнется на траве. Хорошо снова оказаться на площадке, но потом ты проигрываешь и расстраиваешься. Это никогда не придает сил», – приводит слова Федерера Tennis World USA

Федерер проиграл Пабло Андухару во втором круге турнира ATP в Женеве.

Ранее он дошел до четвертьфинале турнира в Дохе, где уступил Николозу Басилашвили.

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