Опубликовано 21/05/2021 в 07:18 GMT | Обновлено 21/05/2021 в 07:24 GMT

Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с «Ролан Гаррос». Спортсменка не примет участия в турнире из-за травмы.

Халеп получила повреждение в матче второго круга «Мастерса» в Риме. Румынка снялась с игры против Анжелики Кербер во время второго сета. После проведенного МРТ выяснилось, что у Халеп небольшой надрыв в верхней части левой голени, сообщает твиттер Tennis_BTU_ENG

Халеп побеждала на «Ролан Гаррос» в 2018 году. В прошлом сезоне спортсменка дошла до четвертого круга.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 24 мая по 13 июня.

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