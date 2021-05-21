Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с «Ролан Гаррос». Спортсменка не примет участия в турнире из-за травмы.
Халеп получила повреждение в матче второго круга «Мастерса» в Риме. Румынка снялась с игры против Анжелики Кербер во время второго сета. После проведенного МРТ выяснилось, что у Халеп небольшой надрыв в верхней части левой голени, сообщает твиттер Tennis_BTU_ENG.
- Халеп побеждала на «Ролан Гаррос» в 2018 году. В прошлом сезоне спортсменка дошла до четвертого круга.
- Открытый чемпионат Франции пройдет с 24 мая по 13 июня.
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