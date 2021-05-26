Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро в середине апреля вылечилась от онкологического заболевания и спустя полтора месяца сыграет на «Ролан Гаррос».

«В последние месяцы я работала, чтобы получить возможность выступить в Париже. С нетерпением жду возможности вернуться на корт и испытать особое чувство, которое я всегда ощущала на этом турнире», – цитирует 32-летнюю Суарес Наварро официальный сайт федерации тенниса Испании

В сентябре 2020 года у теннисистки диагностировали лимфому Ходжкина. Спортсменка прошла шестимесячный курс химиотерапии, в апреле 2021-го вернулась к тренировкам, а месяц назад объявила о победе над болезнью.

Теннис Экс-тренер Бадосы и Суарес Наварро стал спортдиром «Барсы» 29/04/2021 В 07:38

В 2014 году Суарес-Наварро дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Ее лучшее место в рейтинге WTA – шестое.

В текущем рейтинге испанка занимает 118-е место.

«Ролан Гаррос»-2021 будет проходить с 30 мая по 13 июня.

Теннис У Карлы Суарес Наварро обнаружили рак 01/09/2020 В 16:38