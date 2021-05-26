Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро в середине апреля вылечилась от онкологического заболевания и спустя полтора месяца сыграет на «Ролан Гаррос».
«В последние месяцы я работала, чтобы получить возможность выступить в Париже. С нетерпением жду возможности вернуться на корт и испытать особое чувство, которое я всегда ощущала на этом турнире», – цитирует 32-летнюю Суарес Наварро официальный сайт федерации тенниса Испании.
В сентябре 2020 года у теннисистки диагностировали лимфому Ходжкина. Спортсменка прошла шестимесячный курс химиотерапии, в апреле 2021-го вернулась к тренировкам, а месяц назад объявила о победе над болезнью.
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- В 2014 году Суарес-Наварро дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Ее лучшее место в рейтинге WTA – шестое.
- В текущем рейтинге испанка занимает 118-е место.
- «Ролан Гаррос»-2021 будет проходить с 30 мая по 13 июня.
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