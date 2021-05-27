Опубликовано 27/05/2021 в 11:56 GMT | Обновлено 27/05/2021 в 11:57 GMT

Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с испанцем Рафаэлем Надалем на центральном корте «Ролан Гаррос».

«Посмотрите, кто вернулся! 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль тренируется на корте Шатрие в первый раз с Кареном Хачановым», – написали в официальном твиттере «Ролан Гаррос».

ATP Лион Хачанов разгромно проиграл Норри и не пробился в финал Лиона 22/05/2021 В 14:16

Открытый чемпионат Франции пройдет с 24 мая по 13 июня.

Хачанов дошел до финала турнира ATP в Лионе, где разгромно уступил Кэмерону Норри.

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