Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с испанцем Рафаэлем Надалем на центральном корте «Ролан Гаррос».
«Посмотрите, кто вернулся! 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль тренируется на корте Шатрие в первый раз с Кареном Хачановым», – написали в официальном твиттере «Ролан Гаррос».
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Хачанов разгромно проиграл Норри и не пробился в финал Лиона
- Открытый чемпионат Франции пройдет с 24 мая по 13 июня.
- Хачанов дошел до финала турнира ATP в Лионе, где разгромно уступил Кэмерону Норри.
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